Gunn Rita Dahle Flesjå (44) vet når hun skal legge opp

Terrengsykkel-dronning Gunn Rita Dahle Flesjå (44) husker ikke detaljene i et hektisk konkurranseprogram før hun skal starte i VM-landeveisrittet i Bergen. Men hun har krysset av datoen for sitt siste mesterskap og dagen hun skal legge opp.

– Min siste store dag blir VM i maraton i Italia i september neste år. Det vil bli en fantastisk avslutning på en lang karriere, sier hun til VG.

Før den tid vil hun imidlertid få mer enn nok å henge fingrene i.

FORTSATT I TOPPEN: Gunn Rita Dahle Flesjå (44) endte på 10. plass i Rio-OL i fjor høst. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Sist mandag syklet hun et terrengritt over fire timer i Østmarka i Oslo. Norges OL-gullvinner fra Athen-OL 2004 vant eliteklassen for kvinner med suveren «margin», 20 minutter foran Sunniva Dring på 2. plass.

Hårfin balanse



Vel å merke med brist i et ribben. Den pådro hun seg dagen før verdenscuprittet i Nove Mesto 19. mai. Hun har ikke stått over et verdenscupritt etter det, og selv om det «har vært helt forferdelig», har hun ikke stått over verdenscupritt siden.

– Jeg var ganske mørbanket etter rittet mandag. Det ble et par velt. Men det er ikke blitt verre, sier hun med tanke på ribbensbristen – på vei til sin lokale osteopat i Stavanger.

På spørsmål om hvordan hun skal takle kombinasjonen terrengsykling og forberedelsene til landeveissykkelrittet i VM i Bergen lørdag 23. september, understreker Gunn Rita Dahle Flesjå at hun ikke er tatt ut til laget som skal sykle for Norge på hjemmebane.

Gunn Rita Dahle Flesjå Født: 10. februar 1973, i Stavanger. Meritter (utvalg): OL-gull: Athen 2004. Verdensmester rundbane: 2002, 2004, 2005, 2006 Verdensmester maraton-sykkel: 2004, 2005, 2006, 2008, 2013, 2015 Europamester rundbane: 2002, 2003, 2004, 2005, 2011, 2012 Europamester maraton-sykkel: 2006, 2009 Verdenscupen sammenlagt: 2003, 2004, 2005, 2006 Antall seiere i verdenscupen: 29

Sportssjef Hans Falk i Norges Cykleforbund sier til VG at to til tre ryttere «er ganske klare» for landeveisrittet i VM. Gunn Rita Dahle Flesjå «må vise kapasitet» og være med tidsmessig på de tøffere etappene; gjør hun det bra i Thüringens etapperitt i juli, «kan det være et klarsignal til VM».

Norge kan få med seks ryttere. Slik rankingen ser ut nå, ligger det an til fem. Kvoteuttaket skjer 15. august.

– Gunn Rita kan være den femte eller sjette syklisten, sier sportssjef Hans Falk.

Gunn Rita Dahle Flesjå sier at hun vil starte i Ladies Tour of Norway 17. til 20. august, hvis hun gjør det bra i etapperittet over syv dager i tyske Thüringen om 34 dager.

– Det blir en hårfin balanse mellom terreng og «helheten». Jeg vil eventuelt ikke være sikret plass i VM før rett foran mesterskapet, og kan ikke satse fullt og helt på det. Det er terrengsyklingen jeg tjener penger på, sier Gunn Rita Dahle Flesjå.

Business-billett Down Under



44-åringen – som har sønnen Bjørnar (8) sammen med ektemann og trener Kenneth – er imidlertid ikke i tvil om at hun «skal være» i sin beste form til Sykkel-VM i Bergen, og det er for alvor her «balanse» kommer inn.

Neste helg skal hun delta i Nordsjørittet over 120 kilometer i terrenget rundt hjemstedet Sandnes. Deretter følger NM i Konnerud i Drammen. Men det er selvsagt ikke over med det, og det er det som får Gunn Rita Dahle Flesjå til å utbryte at hun har «gitt opp å holde orden» på sesongen som etter alt å dømme blir hennes siste på toppnivå.

Slik er i alle fall programmet hennes før Thüringens etapperitt og etter Ladies Tour of Norway på landeveien om to måneder: Verdenscupritt og VM maraton i Tyskland–Ladies tour of Norway–verdenscupfinale i Italia og VM rundbane i Australia, av alle steder.

– Jeg har betalt business class-billett til Australia for å få mest mulig hvile. Kenneth og jeg kommer dit 14 dager før start av hensyn til tidsforskjellen. Vi er tilbake i Norge 12 dager før VM-starten i Bergen. Det kan gå akkurat, sier hun med hensyn til overgangen fra australsk tid til norsk og nødvendig restitusjon.

– Det er en kjempespennende utfordring som jeg trenger på slutten av sesongen. For meg og Kenneth er det en fin utfordring, sier Gunn Rita Dahle Flesjå.

PS! Kontrakten hennes med sykkelprodusenten Merida går ut etter neste sesong. På spørsmål om Tokyo-OL 2020 fortsatt, på tross av «siste store mesterskap september 2018», kan friste, svarer hun når alt kommer til alt «nei» (kanskje).