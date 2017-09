Sykkeltalent (19): – Gikk mange rykter om meg

BERGEN (VG) Susanne Andersen (19) kjører blåkopi av filosofien som gjorde Alexander Kristoff (30) til en av verdens beste. Det resulterte i rykter da VM-rytteren var yngre.

Lørdag sykler landets største sykkeltalent på kvinnesiden sitt aller første VM-ritt på seniornivå. I kulissene sitter Steen Nielsen og Stein Ørn.

Førstnevnte er Andersens far og trener, samt Alexander Kristoffs gamle treningskamerat. Sistnevnte er Andersens mentor og Kristoffs nåværende trener.

Treningsopplegget de har gitt Susanne Andersen er det samme som Alexander Kristoff i sin tid fikk utlevert. Hovedingrediensen er knallhard trening fra ung alder.

– Mange syntes det var absurd at man skulle starte med så stor belastning på en liten jente. Det handlet om lange turer, intense intervaller og løfting av tunge, tunge vekter. Men det ble gjort gradvis og over lang tid. Nå er grunnlaget hennes veldig solid, sier Stein Ørn.

VG møtte Susanne Andersen på det norske laghotellet utenfor Bergen torsdag denne uken. Det har gått et år siden stortalentet tok bronse i juniorklassen i Qatar-VM. Det skjedde bare fire dager etter at hun ble påkjørt av en sivil bil under en treningstur.

Andersen bekrefter at mange stusset på treningen hennes da hun var 13-14 år gammel.

– Det gikk masse rykter om meg da jeg var yngre. Jeg syklet mange løp i utlandet, og opplevde at andre norske ryttere ble litt sjalu. Da jeg var 13-14 år gikk det rykter om at jeg trente 16 timer i uka hele tiden. Men når man er 13 år så skjer det kanskje en gang innimellom. Folk har generelt forsøkt å felle meg litt, siden de ville at deres egne døtre skulle få resultater – men så var jeg «alltid» der, smiler hun.

Vekttrening startet hun med allerede i 12-årsalderen.

– Det er også veldig tidlig. Men pappa var der og passet på meg. Jeg gikk ikke så dypt i knebøy da jeg var yngre, det er først nå jeg går ganske dypt.

Andersen er ung, men fremstår trygg og moden i møte med media. Hun fullførte videregående i vår, men har satt høyere utdanning på vent. Kanskje blir hun politi en gang i fremtiden. Men først skal alt handle om sykkel.

Økonomien er så som så: Kvinnene lever i skyggen av herrene i sykkelsporten. Andersen er helt avhengig av å bo hjemme hos foreldrene sine for å kunne satse.

– Vi har en sykt lang vei å gå hva gjelder penger og lønn i kvinnesykkel, erkjenner 19-åringen.

Hun får en beskjeden lønn fra Team Hitec-laget hun sykler for, samt 60.000 kroner i ungdomsstipend fra Olympiatoppen.

Det siste er penger Alexander Kristoff har sørget for, siden han selv ikke kan motta stipend ettersom han tjener for godt i Katusha.

– Problemet er at det har sittet en gjeng med gamle menn i UCI, folk fra Spania og Italia, der de har et sett med tanker om hvordan idrett skal være. Jeg tenker at de ikke har vært modne nok til å se at vi fortjener det samme som mennene, mener Andersen.

I fjor ble Andersen kjørt bort i ambulanse etter å ha blitt meid ned av en bil noen dager før fellesstarten i Doha. Mens Andersen syklet i 30-40 kilometer i timen, kom bilen bak henne med en fart på 70 kilometer i timen.

Sykkeltalentet pådro seg ikke brudd, men var preget av episoden etterpå. Det er hun den dag i dag.

– Det var en veldig traumatisk episode, som jeg har slitt med i etterkant. Det er veldig ubehagelig når bilene kommer for nær. Og det skjer jo ganske ofte, sier hun til VG.

Spesielt busser kjører for tett på, ifølge Andersen. Hun holder gjerne pusten i et langt sekund idet bilene suser forbi, før hun skjønner at det har gått bra.

– Man prøver jo å si fra, men det vil alltid være noen som synes det er litt ekstra irriterende at det finnes noen i veien og at det går litt tregere enn det kunne gjort. For min egen del forsøker jeg alltid å trekke ut når det kommer en busslomme eller ligge helt inntil til siden av veien. Og de fleste bilistene er jo tross alt snille og kjører fint, sier hun.

De norske kvinnene erkjenner at lørdagens fellesstart kan bli i tøffeste laget. Laksebakken i VM skal forseres ti ganger. Normalt går Vita Heine og Katrine Aalerud best i slike stigninger.

Dersom en av dem ender blant de ti beste, er det norske laget godt fornøyd.

– Jeg har ikke hastverk med å vinne VM. Det må ikke skje i år eller neste år, så lenge det faktisk skjer. Men i 2019 er det VM i England, og jeg ser for meg at den løypa passer meg bra. Om kurven fortsetter som nå, så ser jeg for meg at det skal være mulig å kjempe helt i toppen, sier Susanne Andersen.

Hjemme i Rogaland har hun forbedret den personlige rekorden opp treningsbakken i Aspervika (ni prosent stigning) med 30 sekunder på ett år. Alexander Kristoff bruker 3 minutter og 30 sekunder opp bakken. Andersen klokker seg selv inn på 4 minutter og 30 sekunder.

Den markante forbedringen kommer godt med når VM-motstanderne ikke lenger er juniorer.

– Jeg var en av de beste i fjor, og kunne langt på vei styre løpet som jeg ønsket det, sammen med noen få andre som jeg kjenner veldig godt. I år handler det bare om å bite seg fast. Jeg må være enda mer taktisk smart og sparende for å få resultater, sier Susanne Andersen.