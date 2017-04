Sykkelstjerne døde på treningstur

Den italienske proffsyklisten Michele Scarponi (37) omkom i en ulykke i dag tidlig.

Astana-rytteren var på en treningstur lørdag morgen da han kolliderte med en varebil.

Astana bekrefter dødsfallet på sin hjemmeside.

– Vår utøver Michele Scarponi døde i morges da han var på treningstur ved sitt hjem i Filottrano (Italia). Michele ble truffet av en bil i et veikryss.

– En av Italias beste ryttere

Scarponi, som har vært sykkelproff siden 2002, etterlater seg en kone og to barn.

Ifølge Gazzetta dello Sport frontkolliderte Scarponi med en varebil. En ambulanse var på ulykkesstedet bare noen minutter etter hendelsen, men livet sto ikke til å redde.

Sykkelekspert Johan Kaggestad er sjokkert over nyheten.

– Dette var veldig triste nyheter. Han har vært en av Italias aller beste etapperyttere og en veldig viktig brikke for Astana, sier Kaggestad til VG.

Så sent som mandag tok Scarponi etappeseier i Tour de Alps, og var egentlig aktuell for å kjøre for egne sammenlagtsjanser i Giro d'Italia om 13 dager, et ritt han vant så sent som for seks år siden.

– Han skulle opprinnelig ha en veldig viktig rolle rundt Aru. Nå hadde han en mulighet til å kjøre som kaptein siden Aru sliter med helsa. Da hadde han vært en klar topp fem-kandidat.

Saken oppdateres