BERGEN/OSLO (VG) Landslagssjef Stig Kristiansen legger seg langflat etter å ha planlagt VM-tempoen med feil løype i bakhodet.

Kristiansen trodde at den tøffe Birkelundsbakken skulle komme på den første av to runder. Det viste seg å være feil.

Dermed planla Kristiansen, sammen med U23-rytterne, en disponering av VM-tempoen i Bergen som ikke passet optimalt med løpet.

– Jeg er forholdsvis flau på egne vegne. Jeg er litt spak her nå, sier Kristiansen til TV 2.

– Dette er rett og slett en grisetabbe, kommenterer Christian Paasche på kanalen.

Knotten: – Ble usikker

Iver Knotten var en av to norske ryttere som stilte til start med feilinformasjon. Han sier til TV 2 at han det gikk noen tanker gjennom hodet hans da han ble henvist ut på en annen runde ut fra start enn han i utgangspunktet hadde trodd.

– Først ble jeg usikker og tenkte: Fader, kjørte jeg feil, eller sendte de meg feil vei? Men så skjønte jeg at jeg virkelig måtte omstille. Jeg hadde kanskje kjørt litt fortere om jeg disponerte på en annen måte, men sånn er det, sier 18-åringen.

Rytterne skulle sykle to runder i VM-tempoen, men Kristiansen og teamet hadde altså trodde at den lange runden med Birkelundsbakken skulle komme først.

Slik var det ikke.

Knotten måtte vedgå at feilen påvirket løpet hans.

– Litt, selvfølgelig. Jeg var ganske klar på at det var langrunden først, så man blir litt satt ut underveis. Men sånn er det noen ganger. Jeg gikk nok ut hardere enn jeg burde, og fikk det litt opp på sisterunden der, sier Knotten, som også legger til:

– Alle er mennesker, så det hender man tar feil. Både jeg, Stig og resten av gjengen tok feil.

Kaggestad: – Forståelig at feilen ble gjort

Mads Kaggestad, sykkelekspert for TV 2 og tidligere sykkelproff, tar Stig Kristiansen i forsvar på Twitter.

Kaggestad har lagt ut et bilde av løypebeskrivelsen for tempoetappen.

Der står det:

Birkelundsbakken kommer i den første runden og vil sørge for stive bein på de siste snause 30 kilometerne.



– Til forsvar for Stig Kristiansen som fremstår ydmyk og tar all skyld. Ref vedlagt bilde; forståelig at feilen ble gjort, skriver Kaggestad.