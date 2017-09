Sykkelpresident Tiedemann Hansen benekter konkursfare

Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen benekter konkursfare etter Bergen-VM. Arrangementet har også en usikkerhetsgaranti på over 10 millioner kroner.

– Når noen sier at forbundet kan gå konkurs, er de helt på ville veier. Jeg blir litt matt. Jeg er i godt håp om at vi skal lande fint på beina og gå i null, sier Tiedemann Hansen til VG mandag kveld.

NRK meldte tidligere mandag ettermiddag at Sykkelforbundet sto i fare for å gå konkurs etter sykkelfesten i Bergen. Budsjettet på rundt 136 millioner kroner står i fare for å sprekke grunnet mindre inntekt enn ventet, ifølge arrangementssjef Helge Stormoen.

Arild Salte, daglig leder for Oslo Klassikerne og leder for Norges Sykkelrittforening, var nådeløs til NRK og mente at arrangøren hadde gått i «luksusfella».

– Det er altfor tidlig å si. Vi ønsker å få den fulle oversikten over inntekter og salg rundt forbi som ventes å komme inn de neste ukene. Etter det og momskompensasjonen er håpet fortsatt å gå i null, sier sykkelpresidenten.

Tiedemann Hansen opplyser at han vil ha alle resultater ferdig utregnet før man går til regjeringen og hører om de er villige til å ta regningen om det skulle bli etterskudd.

Hvis ikke har de en usikkerhetsgaranti på 10,4 millioner kroner fra Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune.

Sykkelpresidenten mener det er tre årsaker til at budsjettet ser ut til å få utfordringer: valutakurs-endring til det verre for aksjeselskapet Bergen 2017 og Sykkelforbundet, dyrere sikkerhetsberedskap som følge av økt terrorfare og veitilretteleggingen som ble dyrere enn budsjettallene de fikk utregnet av Vegvesenet.

Et av Norges største idrettsarrangement: 100.000 mennesker i Bergen sentrum

Ifølge Tiedemann Hansen har arrangøren studert valutakursen nøye både internt og med ekstern ekspertise. De har kommet fram til at det ikke var mulig å gjøre noe annerledes.

– Hva er det verste som kan skje, ser du for deg?

– Det blir bare å spekulere. Selv etter 1993 hvor det var store underskudd på 12-13 millioner kroner gikk ikke forbundet konkurs. Vi er langt unna det så den retorikken er håpløs, sier Tiedemann Hansen.

– Et eventyr



– Kan dette gå over ansatte i forbundet eller satsing?

– Nei, nå skal vi alltid evaluere ting først, men vår førsteprioritet vil alltid være sportslig satsing uansett. Vi har en stor stab på sportslig side som er utrolig dyktig. Vi har skapt fantastiske resultater de siste ti årene og er en resultatsbasert organisasjon. Det vil vi fortsette med.

I flere dager viste Bergen seg fra sin beste side med strålende vær og stor stemning gatelangs under arrangementet. Rundt 100.000 mennesker var tilskuere da Alexander Kristoff tok historisk sølv søndag.

– Det har vært et eventyr. Vi har levert et utrolig godt gjennomført arrangement. Jeg er utrolig glad for å levere den kvaliteten vi har gjort. UCI har uttalt at det har vært et særdeles bra mesterskap og et av tidenes beste. Det synes jeg er en god stjerne å få, sier Tiedemann Hansen.

PS! VG har forsøkt å få kommentar fra kulturminister Linda Hofstad Helleland og idrettspresident Tom Tvedt om hvordan de opplever arrangementet og økonomien. Uten hell.

