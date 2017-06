Sykkelpappa: – Forbundet skremmer jentene bort

Susanne Andersen (18) er et supertalent, men norsk kvinnesykling sliter med rekrutteringen. Flere reagerer på regelverket i den mannsdominerte sporten.

– Forbundet skremmer jentene bort og det har de gjort i årevis, påstår Pål Amundsen. Eidsvold-faren har fulgt datteren på mange ritt. Amundsen mener at regelen om å fjerne ryttere så snart de er fem minutter bak hovedfeltet, er alt for brutal.

Opprør i mesterskap: Jentene fikk smykker – guttene sykkelutstyr

– Jeg har tatt opp dette med mange arrangører rundt om. De skylder på trafikksikkerhet og så videre. Men jeg mener at denne regelen skremmer mange jenter fra å stille opp i det hele tatt. Hvorfor kan de ikke få fullføre rittene på sitt nivå?

ANGRIPER NCF: Sykkelpappa Pål Amundsen fra Eidsvold. Foto:

– Et veldig godt innspill, mener TV 2s sykkel-ekspert Mads Kaggestad.

Bare 10 jenter stilte i NM-temporittet i juniorklassen denne uken. Det har i gjennomsnitt deltatt seks (6) juniorjenter på hvert av de tre fellesstartene i Norgescupen denne sesongen. VG fortalte tidligere i uken at bare 15 prosent av deltagerne i ungdomsmesterskapet i terrengsykkel var jenter.

– På grunn av tillatelsene vi får fra veimyndighetene for stenging av veier på sykkelritt må vi sette tidslimit for når rytterne skal bli tatt ut (slik at veien kan åpne igjen). Dette er likt for både for jenter og gutter. Under sykkel-NM i Stjørdal søndag økte vi limiten for juniorjentene til ca. 30 minutter, mens gutta fortsatt hadde 5 min. Vi ønsker lengst mulig limit så lenge det ikke går på bekostning av sikkerheten for rytterne, svarer arrangement- og presseansvarlig i NCF, Per Erik Mæhlum.

Susanne Andersen i VM: Synes bronse var skuffende

– En dum og rar regel som det bør være enkelt å fjerne. Jeg skjønner arrangørenes problem, men det er jo fort gjort å havne 6-7 minutter bak i et ritt. Fem minutter er ingen ting, sier Kaggestad.

– Det er en veldig dårlig følelse å ta bli tatt ut av et løp, mener Susanne Andersen. Norges største kvinnelige sykkeltalent har selv opplevd det internasjonalt denne sesongen.

Jentetiltak fra Sykkelforbundet • Nasjonal jentesamling i Hønefoss i januar (13- 19år). Er gjennomført med 38 deltakere. • Innsamling av tips fra klubber og utvikling av maler/forslag på opplegg til sykkeldager, jentesamlinger osv. som klubbene kan bruke. (Dette er under utvikling) • Nasjonal jentesamling i forbindelse med VM 2017 (13-19år). Denne er planlagt, ca. 35 deltakere er påmeldt. • Trenerkurs for jenter ble avholdt i Oslo i april med 8 deltakere Kilde: NCF

Hun påpeker at avstandene ofte blir store i Norge også på grunn av at løypene er hardere enn i store land for kvinnesykling – som Nederland eller England. Susanne Andersen skjønner arrangørenes problem med sikkerheten.

Kristoff før Tour de France: – Kan oppfattes som mistillit

– Men det er veldig trist at det skal være sånn. Det er ikke kjekt å bli tatt ut. Selvsagt trenger vi større bredde i Norge. Det er vanskelig å si hvorfor så få jenter satser på sykkel, men det virker som jenter tror at sykkel er en mye mer individuell idrett enn fotball og håndball. De forstår ikke at det er en lagidrett med mye taktikk, sier Andersen – med VM-bronse i juniorklassen i fjor.

Sammen med jevngamle Ingvild Gåskjenn sykler førsteårssenioren nå for det norske profflaget Team Hitec Products. Ni av 12 ryttere er norske. Susanne Andersen satser tungt mot VM i 2019 og OL 2020. Søndag skal hun kjempe om NM-gull i Trøndelag.

– Sykkel er tradisjonelt en veldig mannsdominert sport. Generelt så sliter kvinnene i forhold til herresykkel. De er blitt neglisjert i mange år og opplever en helt annen verden enn herrene som sykler Tour de France, sier Mads Kaggestad.

Gunn Rita Dahle Flesjå (OL-gull og 10 VM-gull i terrengsykkel) og Monica Valen (VM-gull landevei) har gjort det sterkt, men også i Norge har den klart økte sykkelinteressen stort sett handlet om herrene de siste årene.

Gunn Rita Dahle Flesjå: Vet når hun skal legge opp

HISTORISK: Gunn Rita Dahle Flesjå er den eneste norske kvinnesyklisten som har vunnet OL-gull. Til høsten håper 44-åringen å delta under VM i Bergen. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Men jeg opplever at det er mange jenter som vil sykle. Men mange ønsker å gjøre det på et litt lavere nivå og i en sosial setting, mener Kaggestad.

Norges Cykleforbund har satt i gang sitt eget kvinneprosjekt «Jenter på hjul». Målet er å doble antallet jenter, fra 10.000 til 20.000, innen 2020. Blant annet skal det arrangeres en nasjonal jentesamling i forbindelse med VM til høsten. Det satses 350.000 kroner på prosjektet i 2017 der 17 klubber har meldt seg på for å få støtte til bedre kompetanse og større rekruttering.

– Vi mener jentene blir tatt på alvor, og vi håper vår målsetning om å doble antall jenter frem til 2020 vil gjøre tilbudet for jentene bedre enn noen gang tidligere, sier Per Erik Mæhlum i forbundet.

– Det er veldig viktig å få med noen flere. Men mitt intrykk er at du omtrent må være verdensmester som 18-19-åring. Ellers er du ingen ting verdt som jente, mener sykkelpappa Pål Amundsen.