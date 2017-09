VM-sølvet gjorde Kristoff historisk

BERGEN (VG) Alexander Kristoff (30) fortvilte over en tapt gullmedalje – men gledet seg over å være historisk søndag kveld.

For etter å ha trillet over målstreken i Bergen noen få centimeter bak Peter Sagan (27), er Kristoff den eneste i sykkelsporten som kan skilte med medalje på fellesstarten i både VM (sølv), EM (gull) og OL (bronse).

– Det er kult at jeg på den måten er historisk. Peter Sagan har ikke OL-medalje, men kanskje det kommer i fremtiden, sier Kristoff.

Han er også den eneste i sykkelverden som har endt blant de ti beste i fire verdensmesterskap på rad.

Kristoff brukte ordet «bittert» etter målgang. Samtidig omtalte han Sagan som en verdig VM-vinner. Slovaken har – som første rytter noensinne – vunnet VM tre år på rad.

– Sagan sa at han syntes synd på meg, men at han ikke bare kunne la meg vinne heller, sier nordmannen.

– Synes du synd på deg selv?

– Jeg synes litt synd på meg selv. Men det nytter jo ikke det heller, smiler Kristoff til VGs journalist i Bergen.

Rett etter målgang bar det rett av sted til medaljeseremoni på Torgalmenningen. Deretter møtte han VG og flere andre medier i pressesonen noen hundre meter unna, før det ventet en halvtimes lang pressekonferanse i Grieghallen.

3 X VM-VINNER: Peter Sagan i Bergen søndag kveld. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Først etter to timer fikk den ferske sølvvinneren møte kona Maren og sønnen Leo. Det vanket et kyss og noen få ord før familien satte seg i bilen og ble kjørt av sted for å spise en rolig, privat middag i Bergen sentrum.

– Man må være fornøyd med sølv. Men det er nok en skuffelse over at det ikke ble gull. Sånn er det jo, sier Maren Kristoff til VG.

Trener og stefar Stein Ørn reiste hjem til Stavanger like etter målgang. Han var strålende fornøyd og kalte løpet «perfekt» for Kristoffs del. Å bli slått av Peter Sagan i en ren duell, er ikke noe å deppe over, mener han.

– Alexander gjorde absolutt alt perfekt. Han var på et ekstremt høyt nivå i dag. Dette overgår mye annet han har gjort. Han er nå den eneste som har medalje i VM, EM og OL, og det sier noe om at han er en av verdens aller beste klassikerryttere i øyeblikket, sier Ørn.

Det virket som om Kristoff gjorde heroiske forsøk på å glede seg over sølvet søndag kveld.

Likevel lå skuffelsen tjukt utenpå 30-åringen. VM på hjemmebane kommer han aldri til å oppleve på nytt.

På spørsmål om hvor stort det var å vinne VM-sølv, trakk han forsiktig på smilebåndet:

– Det er jo stort. Boasson Hagen har et sølv fra Valkenburg, og nå har vi et fra Bergen. Thor topper oss (gull fra 2010). Jeg skulle gjerne hatt gull, jeg også, og kommet opp på Thors nivå. Jeg var nær, og det hadde toppet alt med et VM-gull på hjemmebane. Det var et skikkelig godt resultat som gikk i vasken, sier han.

– Hvordan kommer du til å huske dette mesterskapet?

– Jeg vil huske det for folkelivet, og at vi tapte gullet, sier Kristoff til VG.

På forhånd fryktet mange at han ville bli frakjørt opp «laksebakken» en drøy mil før målgang i Bergen sentrum. Men Kristoff pøste på med krefter og klamret seg fast – før han passerte Edvald Boasson Hagen femti meter fra toppen.

Boasson Hagen var overraskende den av de to som kom til kort.

Idet Sagan og Kristoff nærmet seg målstreken, kastet slovaken frem sykkelen.

– Jeg følte at han var foran meg uansett. Om jeg hadde kastet frem min sykkel enda, så hadde det ikke holdt. Men om oppløpet hadde vært 10-15 meter lenger, så hadde jeg kanskje kommet tilbake, for jeg følte faktisk at jeg hadde høyere fart enn ham på slutten, sier Alexander Kristoff.

Sølvvinner på hjemmebane – og historisk sykkelrytter.

PS! Kristoff har ett éndagersritt igjen av sesongen, før han tar ferie og skiller lag med sykkellaget Katusha. Neste sesong sykler han for UAE.