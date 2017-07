Sykkelstjerne til sykehus i Tour-åpningen

DÜSSELDORF/OSLO (VG) Sammenlagtrytter Alejandro Valverde (37) skadet seg etter en velt og forsvant ut av Tour de France etter noen få kilometer lørdag ettermiddag.

Alejandro Valverde falt stygt på det våte underlaget etter å ha vært borti gjerdet. Movistar-rytteren skadet seg såpass at han måtte fraktes bort i ambulanse.

I 20-tiden norsk tid lørdag kveld kommer meldingene om at Movistar-profilen har pådratt seg et brudd i det ene kneet. Like etter velten noen timer tidligere, var 37-åringen også påført nakkekrage.

Han fullførte dermed ikke den første etappen, og den spanske stjernen er ute av Tour de France. Det er dårlige nyheter for lagkamerat Nairo Quintana som hadde trengt Valverdes hjelp i klatreetappene.

– Brudd i kneet. Det kan være slutten på en lang og fantastisk karriere, skriver tidligere rytter - nå ansatt i Ekstra Bladet - Michael Rasmussen på Twitter i kveld.

Både Rasmussen og Valverde er dopingtatt, og begge har har etappeseirer fra Tour de France på CV-en sin. Valverde har vunnet etapper fire ganger i treukersrittet.

Det gikk også dårlig med en annen spansk rytter lørdag ettermiddag: Ion Izagirre traff gjerdet på samme sted som Valverde, og skadet seg såpass at heller ikke han klarte å fullføre etappen.

Sky-opptur



Sky-rytteren Geraint Thomas var derimot raskest av alle på åpningsetappen over 14 kilometer i Düsseldorf. Sky-rytteren vant fem sekunder foran Stefan Küng, og syv sekunder foran Sky-kollega Vasil Kiryienka.

– Det er en fantastisk følelse, og jeg trodde ikke dette skulle skje. Jeg satt hele tiden og ventet på at noen skulle slå meg, sa Thomas da han ble intervjuet kort tid etter at seieren var sikret.

Det ble en skuffende tempoetappe for forhåndsfavoritt Tony Martin som har satset voldsomt på å vinne åpningen av årets ritt «på hjemmebane». Han kom i mål «bare» åtte sekunder foran Edvald Boasson Hagen, som ble beste nordmann på tiendeplass, med 16 sekunder opp til Thomas.

TOUR-LEDER: Geraint Thomas. Foto: Christian Hartmann , Reuters

Blant de store sammenlagtkanonene kom Chris Froome klart best ut: Han endte bare 12 sekunder bak sin egen lagkamerat i Team Sky.

Mer kritisk er det for Richie Porte (BMC) og Nairo Quintana (Movistar): Duoen endte henholdsvis 47 og 48 sekunder bak Thomas.

Det betyr at Froome tok første stikk på konkurrentene sine. I oppkjøringsrittet Criterium du Dauphine var Porte best - men BMC-kapteinen fryktet velt i regnet i Tyskland og tok det helt bevisst rolig lørdag.

– Jeg var stiv av skrekk for å være ærlig, på grunn av den glatte asfalten. Jeg skulle gjerne syklet noen sekunder raskere, men det handlet om å komme helskinnet i mål. Jeg tok ikke noen risiko, og tror det var den rette måten å gjøre det på i dag, sier Porte.

