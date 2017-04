Sykkelstjerne døde på treningstur

Den italienske proffsyklisten Michele Scarponi (37) omkom i en ulykke i dag tidlig.

Astana-rytteren var på en treningstur lørdag morgen da han kolliderte med en varebil.

Astana bekrefter dødsfallet på sin hjemmeside.

– Vår utøver Michele Scarponi døde i morges da han var på treningstur ved sitt hjem i Filottrano (Italia). Michele ble truffet av en bil i et veikryss.

– En av verdens beste syklister

Scarponi, som har vært sykkelproff siden 2002, etterlater seg en kone og to barn.

Ifølge Gazzetta dello Sport frontkolliderte Scarponi med en varebil. En ambulanse var på ulykkesstedet bare noen minutter etter hendelsen, men livet sto ikke til å redde.

Sykkelekspert Johan Kaggestad er sjokkert over nyheten.

– Dette var veldig triste nyheter. Han har vært en av Italias aller beste etapperyttere og en veldig viktig brikke for Astana, sier Kaggestad til VG.

– Han virket veldig populær i Italia og var en av de større syklistene vil jeg si, sier sykkelekspert Ole Kristian Stoltenberg til VG.

GIRO-VINNER: Michele Scarponi (t.v.) rykket opp som vinner av den 94. utgaven etter at Alberto Contador (i midten) testet positivt for det forbudte stoffet Clenbuterol. De siste årene har Scarponi vært en viktig brikke for Vincenzo Nibali (t.h.). Foto: Luk Benies , AFP

– Han har vært involvert i disse italienske dopinghistoriene, men han har kommet tilbake igjen og gjort en god jobb. Han har tilpasset seg jobben som en hjelperytter og vært veldig viktig for Nibali. Han er god nok til å vinne tøffe fjelletapper og har vært en av verdens beste syklister, sier Kaggestad.

Så sent som mandag tok Scarponi etappeseier i Tour de Alps, og var egentlig aktuell for å kjøre for egne sammenlagtsjanser i Giro d'Italia om 13 dager, et ritt han vant så sent som for seks år siden etter at Contador ble dopingtatt.

– Han skulle opprinnelig ha en veldig viktig rolle rundt Aru. Nå hadde han en mulighet til å kjøre som kaptein siden Aru sliter med helsa. Da hadde han vært en klar topp fem-kandidat, sier Kaggestad.

– Syklister er veldig utsatt

Scarponi er dessverre ikke den første syklisten som er involvert i stygge ulykker. Blant annet omkom den olympiske gullmedaljevinneren Fabio Casartelli på den 15. etappen av Tour de France i 1995.

– Det er ganske mange syklister relativt sett som får stygge skader ved at de blir påkjørt på trening av biler. Senest i fjor da laget til Degenkolb var nede og trente i Spania, kom det en bil i motsatt kjøreretning og kjørte ned seks stykker på laget, hvorav seks av de ble stygt skadet, forteller Kaggestad.

I fjor havnet Edvald Boasson Hagens lagkamerat, Keagan Girdlestone, i en ulykke som har holdt ham ute i lang tid.

– Dette skjer regelmessig. De er veldig utsatt. Det er smale veier og det er mye offensiv bilkjøring.

Så sent som fredag kveld la Michele Scarponi ut et bilde med sine to barn, hvor han skrev om å ta hjem to ledertrøyer til sine barn.

Scarponi har vært lagkamerat med norske Truls Korsæth, som mottok nyheten før dagens etappe i Kroatia rundt.

– Det er sjokkerende, rett og slett. Jeg trodde først det var en dårlig spøk. Vi har ikke rukket å få et skikkelig møte om det ennå, men det er ganske trykket stemning i laget. Det er mange på laget som kjenner Michele veldig, veldig god. Han var en inkluderende og åpen fyr, så dette påvirker mange på Astana, sier Korsæth til TV 2.