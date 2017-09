Sykkelpresidenten vil ikke si hvor stort VM-underskuddet kan bli

Sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen vil ikke svare på spørsmål om størrelsen på et eventuelt VM-underskudd, men sier at det er Sykkel-Norge som vil bli skadelidende.

Da det ble kjent at sykkel-VM ville ende i underskudd, startet folket en kronerulling. Det har så lang gitt sykkelforbundet 3,2 millioner kroner inn på konto.

– Det er ikke mindre enn særdeles imponerende, sier sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen på en pressekonferanse i dag.

Flankert av representanter fra Bergen og kommunene rundt, oppsummerte Hansen i dag folkefesten. Ennå er det mye evaluering som skal gjøres, men en ting er klinkende klart: Sykkel-VM ble ikke noe overskuddsprosjekt.

Etter at de økonomiske utfordringene ble kjent, ble det tatt initiativ til å starte en kronerulling. Mandag opprettet sykkelpresidenten en Vipps-konto, som ble delt på VMs Facebook-sider.

Resultatene lot ikke vente på seg, og i løpet av kort tid strømmet tusenlappene inn på konto.

– Alle monner drar, sa initiativtakeren av kronerullingen, Kristin Solhaug, til VG tidligere denne uken.

Det har hun fått helt rett i: Nå har sykkelforbundet mottatt 3,2 millioner kroner fra folket. Over 16.000 mennesker har overført penger.

– Vi er selvfølgelig utrolig takknemlige. Det viser engasjementet som publikum har hatt, og at de verdsetter den opplevelsen de har hatt. Det er bare å takke og bukke. Helt utrolig, sier Hansen.

Sykkel-Norge må lide



Under pressekonferansen fikk sykkelpresidenten spørsmål om hvor stort underskuddet kan bli. Til det svarte han følgende:

– Vi har eksterne samarbeidspartnere som må fullføre sine oppgjør før vi kjenner inntektsnivået. Jeg kan ikke svare på dette nå, bare noen dager etter at arrangementet er over.

På spørsmål om hvem som skal dekke underskuddet, svarte han slik:

– Det er i utgangspunktet sykkel-Norge som lider.

Tidligere denne uken skrev NRK at sykkelforbundet sto i fare for å gå konkurs som følge av sykkelfesten i Bergen. Det benektet Hansen senere overfor VG, og påsto at dersom man tror det, er man helt på ville veier.

Tre hovedpunkter



VM-budsjettet var på 136 millioner kroner, men inntektene ble langt lavere enn ventet. Hansen har også skissert tre punkter som sørget for økonomiske utfordringer for arrangementet:

Valutakurs-endring til det verre for aksjeselskapet Bergen 2017 og Sykkelforbundet, dyrere sikkerhetsberedskap som følge av økt terrorfare og veitilretteleggingen som ble dyrere enn budsjettallene de fikk utregnet av Vegvesenet.

NB! Som det ble nevnt også på dagens pressekonferanse, har Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune en usikkerhetsgaranti på til sammen 10,4 millioner kroner.