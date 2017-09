Sykkel-taklingen går sin seiersgang verden rundt

Politiets «takling» av en tilskuer under tempo-VM i Bergen går sin seiersgang verden rundt.

Både på tradisjonelle og sosiale medier vises klippet gang på gang: En tilskuer i rød jakke løper farlig nær Tony Martin mens han kjemper seg oppover. Så kommer to politifolk, og den ene «takler» tilskueren elegant ut av løypa.

VG har forespurt politiet om å få lov til å snakke med de to «heltene», men har fått nei til det. Vi har heller ikke lyktes i å komme i kontakt med personen som løp etter sykkelstjernen.

– Kjempetakling fra norsk politi, sa eksperten på dansk TV2, Brian Nygaard, på direkten.

På sine nettsider skriver den danske kanalen at «to betjenter kom stormende ut fra siden og satte inn en skuldertakling på den nærgående tilskuere, så selv en amerikansk fotballspiller ville ha vært imponert».

– Det var en fantastisk atmosfære, sa Tony Martin, som tydeligvis ikke hadde fått med seg som skjedde rett bak ham, rett etter målpassering.

– Selv om det ikke var helt min type løype, var det en av de beste avslutningene jeg har syklet noensinne.

– Politimann treffer tilskuer med perfekt skuldertakling, skriver Sportingnews.com og mener at politimannen viste at han er i god form.

Tyske Express.de fastslår at norsk politi har liten forståelse for at tilskuerne står så nærme rytterne, mens det franske nettstedet Orange.fr hyller taklingen og fastslår at det fortsatt er noen som ikke skjønner hvor farlig det er å løpe ved siden av rytterne.

Spanske Eurosport og NBC Sports er også blant dem som har publisert videobildene av episoden.

«Norsk politi takler supporter som løper etter Tony Martin», skriver stickybottle.com, mens en mann på twitter skriver at «disse politifolkene skulle ha vært ansatt alle steder som det er målpassering på toppen av et fjell».

– Dersom de ikke hadde gått inn med denne type kraft, ville det vært fare for at både den unge mannen og politiet hadde blitt påkjørt av TV-teamet på motorsykkelen som kom bak, sa operasjonsleder i Vest politidistrikt, Eivind Hellesund, til Bergens Tidende.