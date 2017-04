Sykkel-stjerne i rasisme-trøbbel

Sky-rytteren Gianni Moscon er i trøbbel etter rasistisk utrop mot Kévin Réza fra FDJ-laget.

Moscon har bedt om unnskyldning, men Team Sky ser alvorlig på det som skjedde under tredje etappe av Tour de Romandie fredag.

Ifølge cyclingnews.com har Sky bekreftet hendelsen. Sportsdirektør Nicolas Portal kaller hendelsen «uakseptabel».

Episoden ble offentlig kjent da Rézas lagkamerat på FDJ, Sebastian Reichenbach, raste på twitter - dog uten å nevne Moscons navn.

– Sjokkert over å høre at det stadig finnes dumminger som brukes rasistiske bemerkninger i et profesjonelt felt. Du er en skam for vår sport, skrev Reichenbach.

Ifølge Team Sky har altså Gianni Moscom unnskyldt seg overfor franskmannen, som etter sigende skal ha akseptert unnskyldningen. Etter etappen sa likevel Kévin Réza noen alvorsord til Sky-rytteren.

Fredagens etappe ble vunnet av en annen Team Sky-rytter, Elia Viviavani. Da laget la ut en video der lagkameratene gratulerer hverandre, kunne vi samtidig se i bakgrunnen at en sint Réza konfronterte Moscon.

Det er ennå ikke kjent hvilken straff Gianni Moscon eventuelt får av Team Sky-ledelsen.

Simon Yates vant lørdagens etappe av Tour de Romandie. I Tour de Yorkshire tok Cofidis-rytteren Nacer Bouhanni spurten foran Chris Ewan. Det var hans fjerde seier i 2017.