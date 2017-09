BERGEN/OSLO (VG) En finsk syklist kolliderte med en bil og et gjerde og er ifølge Haukeland Universitetssykehus «alvorlig skadet».

Ulykken skjedde i Kong Oscars gate litt etter klokka 16 i ettermiddag da U23-rytterne hadde sin fellesstart. Den uheldige syklisten var Joni Kanerva.

– Tilstanden er stabil. Han er ved bevissthet. Han responderer, sier den finske lederen Kjell Carlström til VG.

– Jeg prøvde å snakke med han, men han kunne ikke snakke for han hadde nakkekrage. Han har trolig brukket noen ribbein og kravebein, sier Carlström.

TV2 har lagt ut et klipp av ulykken. Det viser at en irsk følgebil svinger til siden for å unngå å krasje med en bil som stopper like foran. Finnen kommer bakfra, treffer først bilen, og blir deretter kastet mot gjerdet som skiller rytterne fra publikum.

Han ble kjapt hentet av ambulanse og brakt til Haukeland.

LIGGER HER: Haukeland universitetssykehus. Foto: Regine Leenborg Anthonessen

– Mange folk kom til og det var masse blod, sier øyenvitnet Susanne Moldestad til TV2.