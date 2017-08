Slik forklares bro-tabben i Ladies Tour of Norway

Bare kilometer før målgang i lørdagens etappe av Ladies Tour of Norway ble hele feltet stoppet av en bro som gikk opp. Nå forklarer arrangøren hvordan tabben kunne skje.

– Helt katastrofe, sa TV 2-kommentator Johan Kaggestad om den merkelige scenen som utspilte seg i Fredrikstad lørdag ettermiddag.

Den andre etappen av Ladies Tour of Norway nærmet seg slutten, og en utbrytergruppe på fire ryttere lå cirka 25 sekunder foran hovedfeltet da de nærmet seg Værstebrua i Fredrikstad.

Der ble det bom stopp. Bare sekunder før bruddet nådde fram, gikk bommen foran broen ned og selve Værstebrua gikk opp. Den ble hevet for å slippe forbi en seilbåt.

Det tok flere minutter før den gikk ned igjen, og da lå hele feltet pent samlet bak bommen.

Arrangørene av Ladies Tour of Norway beklaget det hele like etter hendelsen lørdag, og uttalte at de ville bli nødt til å undersøke nærmere hva som egentlig hadde skjedd.

Forklaringen



Søndag formiddag publiserte rittledelsen en pressemelding, hvor de forteller at de ønsker å redegjøre for hva som egentlig skjedde.

«Broen fjernstyres og videoovervåkes fra Veitrafikkontorets sentral i Oslo, og prosedyrene for varsling av åpning og stenging av broen er klare. Vi understreker at vi som arrangør har fulgt prosedyrene, det vil si at vi i god tid har varslet Veitrafikksentralen om at det pågår et World Tour-ritt på sykkel, og at broen ikke skal åpnes før vår kommandosentral, som følger rittet i kortesjen, gir beskjed.

Vi har fått bekreftet at både Fredrikstad Triathlon, som benyttet den samme broen på formiddagen samme dag, og Ladies Tour of Norway sine varslinger er registrert hos Veitrafikksentralen. At broen likevel åpnes nøyaktig klokken 18.00, kun sekunder før fronten av hovedfeltet ankommer, er selvfølgelig sterkt beklagelig. På det tidspunktet som broen ble åpnet var det for øvrig MC-politi på begge sider av broen, med blålys», skriver rittdirektør Roy Moberg i pressemeldingen.

Da broen ble senket igjen etter at seilbåten var sluppet forbi, hadde naturlig nok forspranget som utbrytergruppen hadde, borte. Siden bruddet hadde under 30 sekunder forsprang, ble det bestemt at hele feltet skulle starte samlet etter at sperringene var blitt fjernet.

Australsk seier



Med bare fem kilometer igjen til mål ble det en hektisk innspurt for syklistene, og australske Chloe Hosking vant til slutt etappen. Det er også hun som leder sammenlagt når den tredje og siste etappen gjenstår.

Den går i dag, med avsluttende runder og målgang i Halden.

«Ironisk nok er det en ny bro på menyen, starten på etappen går på Gamle Svinesundbroen, nøyaktig på grensen mellom Norge og Sverige», skriver arrangøren i pressemeldingen.

