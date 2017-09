Sagan kan gjøre det ingen andre har gjort: - Han er en gave til sykkelsporten

Han er sykkelsportens rebell og rockestjerne. Søndag kan Peter Sagan (27) skrive VM-historie. Ingen har tidligere vunnet tre VM-titler på rad.

Fredag kveld kom han til Bergen. Som en stjerne verdig kom han med privatfly - fra Nice, den nærmeste flyplassen til Monaco, der han bor sammen med kona Katarína.

Både i 2015 og 2016 rullet han først over mål, og ekspertene mener at løypa, med mål på Festplassen i Bergen, er som skapt for Peter Sagan.

Sammen med Michal Kwiatkowski, Greg Van Avermaet, Michael Matthews og vår egen Edvald Boasson Hagen gir han dårligst odds hos bookmakerne.

– Det som skjer, skjer. Jeg har ingenting å tape, og jeg er her for å kose meg, sier Sagan på pressekonferansen lørdag.

– Hva er press? Hvorfor så seriøs? fortsetter en avslappet Sagan med et smil rundt munnen, som forteller at sykdommen som holdt ham borte fra lagtempoen ikke plager ham lenger.

– Etter sykdom kan du ikke si at du er i den beste formen. Jeg prøver som alltid å gjøre mitt beste, så får vi se hva jeg klarer i morgen, sier han.



Se hele pressekonferansen med showmann Sagan her:

Peter Sagan er en kar som byr på seg selv også utenfor sykkelsetet. Bare ta noen søk og se for eksempel hans parodier på Forrest Gump, på Grease, på Rocky – for ikke å glemme den ikoniske dansescenen i Pulp Fiction.

Slovaken fenger – også de som ikke er så interessert i sykling som det bergensere og andre nordmenn er nå om dagen.

– Han er en gave til sykkelsporten, sier Atle Kvålsvoll, selv tidligere toppsyklist og nå trener.

– Hvorfor?

– Fordi han er utradisjonell på flere måter. Kjørestilen der han tør å prøve og gå i brudd når det måtte være, er én ting. Det andre er det utenfor løypa, der han snakker på sin særegne måte, har glimt i øyet og gir litt uttrykk for at sykling ikke er det viktigste i verden for ham. Han lever og nyter øyeblikket. Men selvfølgelig er han kjempeseriøs.

Flere ganger har slovaken syklet på ett hjul under etapper i Tour de France. Og på YouTube finner du video av ham der han parkerer en av syklene sine på taket av en følgebil - uten å gå av sykkelen.

OMDISKUTERT: Peter Sagan smiler og tar tilsynelatende et tak i rompa på en av podiumdamene etter Flandern rundt i 2013. Vinner er Fabio Cancellara. Foto: Francois Lenoir , Reuters

Egentlig var han verdens beste terrengsyklist og hadde egentlig ikke lyst til å bevege seg ut på landeveien. En gang vant han et ritt hjemme i Slovakia på søsterens «sykle-til-butikken-sykkel». Han ble også kjent for å kjøre med tennissko og t-skjorte.

Presset av familien valgte han til slutt å takke ja til et tilbud om å kjøre for Liquigas-Doimo – og i 2010 gjorde Peter Sagan sitt inntog på den profesjonelle sykkelscene. Det skulle ikke ta lang tid før han fikk merkelappen vidunderbarn i en idrett der stjerner normalt sett ikke skapes ved et trylleslag, men etter langvarig, knallhard trening.

VERDENSMESTER: Peter Sagan jubler over VM-gull i Doha i fjor. Foto: Ibrahem Alomari , Reuters

På mange måter passet han på laget til den eksentriske og temperamentsfulle russiske milliardæren Oleg Tinkov, som trolig betalte han rundt 30 mill. kroner i årslønn. Da russeren trakk seg ut fra sykkelsporten, gikk ferden videre til Bora-Hansgrohe denne sesongen.

Der huskes nok foreløpig aller best for det som skjedde i avslutningen av den fjerde etappen av årets Tour de France. Sagan og Mark Cavendish kolliderte. Tour de France-juryen mente at Sagan hadde handlet så farlig at de kastet ham ut av rittet. Cavendish ble så skadet at han måtte trekke seg fra resten av Touren.

Slovaken var kjapt borte hos Cavendish for å be om unnskyldning, men det hjalp ikke. Etterpå innrømmet Sagan at han ikke hadde kjørt helt pent:

– Det var kaos i dag. Jeg så ikke at han (Cavendish) kom bakfra. Det var litt min feil og litt hans feil, sa han til et samlet pressekorps.

Laget hans prøvde å protestere mot avgjørelsen, men til ingen nytte. Sagan kom aldri tilbake i årets Tour de France.

Eventyret om Peter Sagan startet hjemme i Žilina, som fortsatt var en del av Tsjekkoslovakia da han kom til verden i 1990. Han vokste opp som yngstemann med tre eldre brødre og en søster. Søsteren gjorde mye av jobben i barndommen, fordi foreldrene var opptatt med å styre familiens lille matvarebutikk. Egentlig ville lille Peter helst spille fotball, men storebror Juraj dro han med seg på sykkeltrening.

For å gjøre en lang historie kort, så har Peter Sagan vunnet åtte etapper i Tour de France og fire etapper i Vuelta a España. Han har vunnet løp som Flandern rundt og Gent-Wevelgem og etapperitt som Polen rundt og Tour of California. Og altså – fremfor alt – så har han vunnet to VM-gull.

TERRENGSYKLIST: Opprinnelig var Peter Sagan først og fremst terrengsyklist. Og under OL i Rio i fjor gjorde han comeback i den grenen. En tidlig punktering ødela sjansene. Foto: Pascal Guyot , AFP

I 2015 vant han i Richmond, Virginia. Alexander Kristoff var blant de største favorittene, men slovaken stakk som en kanonkule da to kilometer gjensto. Han var aldri virkelig truet på oppløpet. Kristoff ble nummer fire.

I 2016 vant han igjen. 25 ryttere var i det avgjørende bruddet, og Sagan avgjorde spurten foran Mark Cavendish og Tom Boonen.

Sagan er gift med Katarína Smolková, en velutdannet og språkmektig kvinne som tidligere har vært med i skjønnhetskonkurranser hjemme i Slovakia. Om hun også tar turen til Bergen, er uklart.

Verdensmestere på 2000-tallet: 2000: Romāns Vainšteins, Latvia. 2001: Óscar Freire, Spania. 2002: Mario Cipollini, Italia. 2003: Igor Astarloa, Spania. 2004: Óscar Freire, Spania. 2005: Tom Boonen, Belgia. 2006: Paolo Bettini, Italia. 2007: Paolo Bettini, Italia. 2008: Alessandro Ballan, Italia. 2009: Cadel Evans, Australia. 2010: Thor Hushovd, Norge. 2011: Mark Cavendish, Storbr. 2012: Philippe Gilbert, Belgia. 2013: Rui Costa, Portugal. 2014: Michal Kwiatkowski, Polen. 2015: Peter Sagan, Slovakia. 2016: Peter Sagan, Slovakia.

Bryllupet fant sted i november 2015. To og et halvt år tidligere ble Sagan kjent for å «plukke på» en podiedame. Det var etter Flandern rundt, der han ble nummer to. Da Fabio Cancellara fikk seierskyss av de to damene, kløp slovaken den ene av dem i rompa mens han gliste bredt. Senere samme dag la han seg paddeflat og beklaget.

Ryktene har gått om at Sagans Bergen-tur var i tvil, fordi han skulle ha blitt syk da han kjørte løp i Canada nylig, men ifølge Bora-Hansgrohe-sjefen har det ikke handlet om noe annet enn en litt sår hals.

– Han er fantastisk både fysisk og mentalt. I stedet for å føle press i de viktigste konkurransene, ser det ut som om han rett og slett gleder seg, sier Atle Kvålsvoll.

Så Peter Sagan er klar til å prøve å skrive sykkelhistorie i Bergen søndag …