Sagan: – Jeg er overrasket over at folk liker meg selv om jeg slo Kristoff

BERGEN (VG) Peter Sagan (27) trodde ikke at bergenserne skulle hylle ham slik de gjorde etter hans tredje strake VM-tittel.

– Jeg er veldig overrasket over at folk her liker meg, sier slovaken på sitt karakteristiske engelsk til VG.

– Det er selvfølgelig ikke bra for dem at jeg slår Kristoff, men likevel liker de meg, sier Sagan, også døpt «sykkelsportens rockestjerne» - for tiden med kort hår.

Bakgrunn: Målfotoet som viser hvor lite Sagan vant med

Slovaken kom til Bergen med privatfly fra Nice - han bor i Monaco - fredag kveld, og da det gjaldt som mest, var han aller best. Så vidt bedre enn Alexander Kristoff, men nok til enda en VM-tittel på landevei. Dette er Sagans tredje VM-seier på like mange år.

Da VG spurte om Sagan var lei seg på vegne av Kristoff, svarte han:

– Alex sykler i sitt eget land, men først og fremst er jeg jo glad for meg selv. At jeg klarte å slå ham i spurten. Det var jevnt, men jeg er glad for at jeg vant.

Konfrontert med dette gliste Kristoff i møte med VG i pressesonen i Bergen.

– Jeg synes synd på meg selv også, humret 30-åringen fra Stavanger.

Fikk du med deg: Derfor fikk TV 2 problemer for hele verden under innspurten

Se den dramatiske VM-spurten her:

Som første syklist i historien maktet Sagan å ta tre strake VM-gull i disiplinen. Men hva var det vanskeligste? I 2015, 2016 eller i år?

– Dette var den tøffeste (av de tre VM-gullene). Alle forventer noe av meg, alle kjenner meg. Alle vet at jeg vil vinne, alle følger med meg. Det var høyt tempo hele dagen, det var ikke lett å sykle opp bakken siste gang.

VG Sportens kommentator: Tapte ikke gullet, vant sølvet

– Atmosfæren var utrolig. Jeg er veldig overrasket over at folk her liker meg. Det er selvfølgelig ikke bra for dem at jeg slår Kristoff, men likevel liker de meg. Det er noe spesielt for meg, og jeg liker det.

– Neste år blir det helt annerledes i Innsbruck. Kan du vinne også en fjerde gang?

– Wow, folk. Det er et helt år til, svarer Sagan på karakteristisk vis.

Les også: Sagan om Peter

Han fikk spørsmål om det samme på pressekonferansen i Grieghallen en liten time senere. Da knegget 27-åringen igjen på gebrokkent engelsk.

– La meg få nyte denne seieren og ta litt fri!

– Det er fint for meg å vinne VM tre ganger, men jeg tror ikke det forandrer verden på noen måte, sa Sagan.

Deretter henvendte han seg til en journalist, helt ut av ingenting.

– Du ser ut som Bradley Wiggins!

Kristoff synes det var bittert å bli nummer to med så liten margin, men hvis det var noen han skulle tape for, mener han at Sagan er en verdig vinner.

– Hva skal man si? Han er historisk, og kanskje det største talentet vi har sett i nyere tid. Å tape for ham, er ikke det verste sånn sett. Selv om jeg er nærme, så er det en verdig vinner, sier Kristoff.