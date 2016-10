Norsk U23-gull i sykkel-VM

DOHA/OSLO Kristoffer Halvorsen (20) spurtet inn til seier i U23-rittet i sykkel-VM torsdag ettermiddag.

Dermed følger han i fotsporene til Kurt Asle Arvesen (1997) og Sven-Erik Bystrøm (2014), som har vunnet U23-gull tidligere.

Pascal Ackermann tok andreplassen, en halv hjullengde bak Joker-rytteren fra Norge.

– Jeg er bare så lykkelig nå. Løypa passet meg bra. Den var flat og hadde mange svinger. Dette har vært et stort mål for meg i år, sier Halvorsen i et intervju med arrangøren i Qatar.

Halvorsen var den største gullfavoritten foran dagens U23-ritt. Rundt seg hadde han et sterkt norsk lag, som dro nordmannen frem også på de siste kilometerne.

– Det var en veldig hard spurt, men laget gjorde en utrolig jobb. Jeg fikk hjulet til den tyske rytteren, og det var perfekt, sier Halvorsen.

