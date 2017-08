En heroisk spurt av nordlendingen August Jensen (25) ga norsk seier på den tredje etappen av Arctic Race.

Team Coop-rytter Jensen lå rett ut i målområdet på Finnvikeidet etterpå.

Det var lenge uklart hvem som hadde vunnet. Da han fikk vite at han hadde tatt 1. plassen, gråt Bodø-gutten av glede.

– Utrolig. Jeg er fra nord. Dette er mitt ritt. Utrolig å bli den første rytter fra nord til å vinne, sa Jensen i arrangør-intervjuet.

– Han kom fra femteposisjon, jublet Dag Otto Lauritzen.

– Dette betyr så mye for August, sier Coops sportsdirektør Olav Benjaminsen til TV2.

August Jensen var utslitt og kastet seg rett i grøften etter målpassering. Etterpå kom altså gledestårene.

– Med alt dette publikumet, ei rå løype, og så kom endelig seieren. Det er sinnssykt, sa han til TV2.

– Jeg så bare svart de siste meterne. Så slengte jeg fram sykkelen da jeg så mållinjen, sa han om spurtduellen med Dylan Teuns.

– Jeg håper at han ikke har signert ennå, for nå er det flere lag som kan få opp øynene for August, sa Dag Otto Lauritzen på TV2-sendingen.

– Han er klar for større lag enn oss nå, sa Team Coop-kompisene til TV2 i målområdet.

Alexander Kristoff fikk trøbbel på slutten. Et støt fra Kristoffs Katusha-kollega Rein Taaramäe mot slutten fikk Dag Otto Lauritzen til å rope ut på TV2-sendingen:

– Idiotisk! Han ødelegger for Alex!

VAKKERT: Målområdet på Finnvikeidet utenfor Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen , NTB scanpix

– Ikke mange ryttere er like komplett som August, sa Thor Hushovd til TV2.

Det går mot en spennende søndag. August Jensen ligger på 2. plass, tre sekunder bak Dylan Teuns, foran avslutningsetappe i Arctic Race. Alexander Kristoff på 5. plass er 19 sekunder bak.

Det som ellers vakte mest oppmerksomhet på lørdagens Arctic Race-etappe, var bråket mellom norske Truls Korsæth og franske Hugo Hofstetter. Sistnevnte var rasende da Korsæth tok en spurt underveis - og prøvde å presse ut nordmannen. Stemningen var alt annet enn god.

– Jeg fikk beskjed om å ikke dra. Og da skjønner jeg at folk blir irriterte. Men han spyttet på meg og prøvde å dytte meg ut av veien. Det er over grensen, sa Korsæth til TV2.

Korsæth sier at han fulgte ordre fra teamledelsen om å ta spurten. Ifølge Dag Otto Lauritzen kan Hofstetter komme til å bli utestengt fra resten av rittet.

Lørdagens etappe hadde start i Lyngseidet og målpassering i Finnvikdalen. Distansen var 185,5 km.

Alexander Kristoff vant fredagens etappe i Arctic Race. Det var Kristoffs femte etappeseier i rittet gjennom karrieren. Han har tatt fem av åtte norske etappeseirer i dette rittet.

Dylan Teuns ledet sammenlagt foran lørdagens etappe. Andrea Pasqualon var to sekunder bak, mens Kristoff var nummer tre, tre sekunder bak lederen.