Norge bruker VM-taktikken Hushovd slaktet: – Så lenge de har en klar plan, kan det gå bra

ANDØRJA (VG) Thor Hushovd (39) titter bort på den ene av Norges to kapteiner i sykkel-VM om halvannen måned. For seks år siden var den tidligere verdensmesteren klar på at dobbelt kapteinsrolle ikke burde gjenta seg.

Likevel har Norges landslagssjef Stig Kristiansen signalisert at de ikke velger en ener av Norges to største profiler Alexander Kristoff (30) og Edvald Boasson Hagen (30) når landeveisrittet i VM kjøres i Bergen 24. september.

EM-triumfen til Kristoff i Bjarne Riis-byen Herning denne helgen ble hyllet som en perfekt gullplan, bare et snaut år etter at VM i Qatar endte i ordkrig mellom Kristoff og Boasson Hagen da duoen ble nummer syv og seks etter at hjelperytter Hagen aldri fikk trukket opp kapteinen Kristoff på oppløpet.

Nå er det altså snakk om en ny variant av en delt kapteinsrolle.

Ber om en plan



– Jeg tror de kan leve med det. Det kommer litt an på hjelperytterne underveis. Men de må finne ut av hva de gjør hvis begge kommer når det er 1 kilometer igjen. Hva gjør de da? Så lenge de har en klar plan, kan det gå bra, vurderer 2010-verdensmester Thor Hushovd overfor VG.

– Men de bør ha en intensjon om hvem som er kapteinen om begge er med når en kilometer gjenstår?

– Ja, det bør de ha. Det er jeg sikker på om at de kommer til å få til. Stig Christiansen (landslagssjef) ser ut til å ha kontroll på det nå. Selv om det ikke alltid er like lett å ha kontroll på sultne syklister som har lyst til å vinne, påpeker Hushovd på en fiskeskøyte utenfor Harstad.

Han er ombord som ambassadør av Arctic Race of Norway, firedagersrittet i Nord-Norge med start på Andørja i dag og målgang i Tromsø søndag. Det samme er Alexander Kristoff, som slo sammen en intervjurunde med norsk og utenlandsk media med å forsøke litt stangfiske fra båten.

Klokkeklar etter VM-bom



Fiskelykken til Kristoff i går var omtrent som sykkelflaksen i VM-nedturen for ett år siden. I Bergen blir det annerledes. Men da Norge kjørte dobbelkaptein i København-VM i 2011, dit Hushovd kom som regjerende verdensmester, ba den rutinerte sørlendingen (som falt underveis) om at dette ikke skulle gjenta seg.

– Jeg synes det bør være én kaptein i neste VM. Da er ting klarere og det er mye lettere for alle å forholde seg til det, sa Hushovd og var klokkeklar på at eneledermodellen fungerer best.

Det samme sier han nå, men idrettspensjonisten Hushovd nyanserer proffsyklisten Hushovd noe.

– Jeg mener det, og du ser på lag som legger en taktikk. Men igjen: Norge har ikke tradisjon og få ryttere å ta av, de få som er, har lyst til å vinne. Det er flere måter å legge en taktikk på. Dette er en måte som fungerer, men det fungerte ikke i fjor. Da ble de nummer seks og syv, og det er pinlig og flaut, melder Hushovd.

– Så du ville valgt én kaptein om du var sjef?

– Nei, det var svar på direkte spørsmål. Igjen: Det er et dilemma. De er to ulike ryttere. Begge kan være med inn, begge har en giftig spurt, de har spissene på hver sin sine måter. Man må se på hvem som ser ut til å være i best form, svarer Hushovd og drøfter Norges to sykkeless:

– Det er Edvald som har tatt de store stegene i år. Kristoff har til tider skuffet litt. Men så er det slik at Kristoff kan vinne enhver spurt. Kommer han inn i en gruppe, har han veldig stor sjanse til å bli verdensmester på hjemmebane.

Kristoff: – Løste det fint i EM

Alexander Kristoff sier han er hundre prosent komfortabel med at Norge kjører en delt kapteinsrolle.

– Ja, jeg er egentlig det. Jeg er innstilt på det. Vi løste det fint i EM og en tilsvarende taktikk kan være bra i VM. Da er det større sjanse for Edvald, han kunne holdt hele veien inn om det ikke var motvind på den siste strekken i EM. Sånn sett synes jeg taktikken vi kjørte var god. VM er et annet løp, jeg tror det blir vesentlig hardere, så hvorfor ikke. Både at jeg og Edvald kjører for et godt resultat, tror jeg er positivt for Norge, sier Kristoff.

– Hadde du hatt større muligheter på VM-gull om Edvald kjørte for deg?

– Nei, egentlig ikke. Jeg tror det blir mann mot mann inn i bakkene i Bergen. Tror heller ikke han har noe vesentlig større sjanse om jeg hadde kjørt for ham, svarer Kristoff.

Om det første av de to norske sykkelhøydepunktene de neste 46 dagene – Arctic Race – blir Kristoff nevnt som mulig sammenlagtvinner av Hushovd. Selv har 30-åringen fra Stavanger litt mindre tro på det.

– Jeg har tro på etappeseirer, men sammenlagt tror jeg det blir for hardt her. Det er ganske mye bakker, mener Kristoff.