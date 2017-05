Edvald Boasson Hagen (30) ble inspirert av jubelen hjemme i grenda Rudsbygd, men han ble fullstendig parkert av fjorårsvinneren Pieter Weening (36) i avslutningen av den tredje etappen av Tour of Norway.

Nederlenderen vant, og Hagen mistet samtidig ledertrøya i rittet.

– Edvald fikk grisebank på slutten, fastslo Christian Paasche på TV2-sendingen.

Den tredje etappen fredag hadde start på Hamar og mål på Lillehammer og var på til sammen 192 kilometer.

De tøffe bakkene opp til mål i Lillehammer sentrum ble tunge for Edvald Boasson Hagen, som har falt ned til 4. plass totalt.

– Han sved av for mye krefter ved å gå for tidlig, sa Johan Kaggestad - og fikk støtte av TV2-kollega Dag Otto Lauritzen.

– Han brente mye krutt da han gikk, sa Lauritzen.

En skuffet Edvald Boasson Hagen innrømmet at det ble for tøft på slutten.

– Jeg hadde håpet at jeg hadde mer igjen. Det var synd at det ikke gikk.

– Det er kjipt å miste ledertrøya. Jeg hadde håpet å gjøre det bra her på hjemmebane. Men Tour of Norway er ikke over.

Han ligger nå 12 sekunder bak Weening i sammendraget.

– Det var veldig hardt. Jeg benyttet sjansen på slutten, sa vinner Weening til TV2.

Hagen vant den første etappen fra Hønefoss til Asker, mens Dylan Groenewegen vant den andre etappen - med Hagen på 3. plass.

Sander Armee ble nummer to. Beste nordmann fredag var Andreas Vangstad fra Sparebanken Sør på 4. plass.

– Jeg følte meg sterk i siste del av bakken, sa han til TV2 etterpå.

– Han stivnet dessverre på slutten, ellers hadde han vært på pallen. Vi er stolte over Vangstad, sa trener Atle Kvålsvoll.

– Edvald har trent bra den siste måneden, han mangler bare den lille spissingen, sa Johan Kaggestad på TV2-sendingen.

Morgendagens etappe går fra Lillestrøm til Sarpsborg. Tour of Norway avsluttes med Moss-Oslo søndag.