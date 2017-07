McEwen tror presset påvirker Kristoff

BERGERAC (VG) Spurtlegende Robbie McEwen (45) synes det er urimelig å forlange at Alexander Kristoff (30) skal vinne en etappe i Tour de France.

Det sier australieren med 12 etappeseirer og tre grønne trøyer fra Tour de France til VG. McEwen er oppdatert på situasjonen til Kristoff, som fortsatt ikke vet hvor han sykler neste sesong.

– Kontraktssituasjonen og forholdet hans til laget spiller nok inn. Alt sammen har blitt veldig offentlig, og det er aldri positivt, sier 45-åringen.

Han er i Frankrike som ekspertkommentator for australsk fjernsyn. Tirsdag ettermiddag så han Marcel Kittel vinne sin fjerde etappe i årets Tour de France. Alexander Kristoff så ut til å ha en god posisjon ut av siste sving, men ble «bare» nummer fem.

Det har gått 1087 dager siden Kristoff vant den forrige etappen i Tour de France. I møte med media fremstår nordmannen likevel rolig, balansert og i godt humør under årets ritt.

TV-EKSPERT: Robbie McEwen kjempet i mange år mot Thor Hushovd i Tour de France. Nå er han i rittet som kommentator. Foto: Anders K. Christiansen , VG

– Hvor mye tror du presset påvirker Kristoff?

– Én ting er å ha press på seg når alt er normalt innad i et lag. Det er tøft nok i seg selv. Men når du legger til alt som følger med når det krangles og diskuteres med laget i all offentlighet, så tar det presset til et nytt nivå. Det gjør det vanskeligere å prestere, for man gjør lettere feil i slike situasjoner, mener McEwen.

Han er rask med å legge til følgende: Alexander Kristoff er ingen ren massespurter. Han trives best i den andre uken, når konkurrentene er slitne.

Det bør helst gå opp og ned gjennom hele dagen, for at den utholdende nordmannen skal vinne.

– Men man får ikke mange sånne etapper i en Grand Tour. For å vinne her, må du være en ren spurter, en tempospesialist eller en klatrer. Alternativt må du finne en etappe som passer akkurat dine egenskaper – og ha masse flaks i tillegg. Derfor kan heller ikke folk være så kritiske til ham i Tour de France. Alexander er mer klassikker-rytter enn en Grand Tour-rytter, sier McEwen.

Måtte bremse



Etappen til Pau på onsdag er for «lett» til at Kristoff vil lykkes i konkurranse mot Kittel, mener australieren. Men etappe 16 kan være Kristoff-materiale, tror han.

– Han er sterk, men ikke rask nok som ren spurter til å slå Kittel og Greipel, med mindre han har en superdag, sier McEwen.

Edvald Boasson Hagen ble bare nummer ti på tirsdagens etappe, der Marcel Kittel var i en klasse for seg selv igjen.

Alexander Kristoff så derimot ut til å ligge i en god posisjon da det nærmet seg målgang på den siste kilometeren. Trekket med å la Marco Haller erstatte Rick Zabel som sisteopptrekker var en suksess.

– Jeg følte meg egentlig bra og jeg syns laget gjorde en god jobb. Dessverre følte jeg at Roelandts (Lotto Soudal), som var først inn på oppløpet, gjorde en veldig dårlig sving. Så vi måtte bremse ganske mye og fikk med oss lite fart inn på oppløpet, sier Kristoff selv til VG.

– De andre kom bakfra med en sinnssyk fart, så jeg vet ikke helt hvor de fikk en fra, fortsatte nordmannen.

– Er det litt frustrerende å komme hit å forklare hvor små marginer det er i en spurt?

– Det er litt frustrerende fordi jeg ikke vet hva som skjedde selv. Det vet dere kanskje bedre, men ... Jeg vet ikke helt hvorfor jeg plutselig hadde så mye lavere fart enn de andre, sa Kristoff til VG.

Katusha-sjef: – Ikke lagets feil



Katusha-sjef Jose Azevedo trakk på skuldrene i møte med VG i Bergerac tirsdag kveld.

Konkurrentene var rett og slett sterkere og raskere, oppsummerte portugiseren.

– Ut fra hva jeg så i dag, så kan jeg ikke si at laget gjorde noe feil. De gjorde en perfekt jobb. Alt var perfekt inntil det gjensto 250 meter, sier han.

– Da er det spurteren det står på, da?



– Ja. På de siste meterne er alle alene. Da er det mann mot mann. Kittel har vunnet fire etapper, men i morgen er det en ny mann, sier Katusha-lederen.

– Er det mye press på Kristoff nå?

– Det er normalt. Dette er Tour de France. Greipel har også mye press på seg. Det har alle, foruten Kittel. På dette nivået må man kunne takle det. Det er en del av jobben, mener Azevedo.

