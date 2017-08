HERNING (VG) Mens de fleste av de store kanonene sto over sykkel-EM, brukte det norske laget mesterskapet til å finne godfølelsen før VM på hjemmebane.

– Jeg skal ikke nekte for at det er litt ekstra godt nå, siden det ble mye oppmerksomhet da det gikk feil i VM. Vi kan det jo på vårt beste, sier landslagssjef Stig Kristiansen til VG.

En drøy måned før sykkel-VM i Bergen fungerte den norske taktikken endelig perfekt. Edvald Boasson Hagen bidro sterkt til seieren da han rykket drøye seks kilometer før mål.

Sett denne? Kristoff i ordkrig etter EM-gullet

Spurten ble et oppgjør mellom Alexander Kristoff og italienske Elia Viviani.

– Jeg lærte i fjor. Da tabbet jeg meg ut i Tour de France, ellers hadde jeg jo vunnet en etappe. Så nå slengte jeg frem sykkelen alt jeg kunne, sier Kristoff om målpasseringen.

Visste at formen var bra

30-åringen sier han ikke har vært bekymret etter et skuffende Tour de France i sommer.

– Jeg visste at jeg var i bra form. Jeg har sett det på trening, sier Kristoff, som hadde to flybilletter hjem til Stavanger fra Billund. Etter gulloppstyret var han sjanseløs på å rekke flyet som gikk søndag kveld – og dermed ble det en natt til i Danmark.

Her ser du sportsnyhetene med EM-gullet til Kristoff:

Kristoff er klar på én ting: Det blir to norske kapteiner i VM.

– Ehhh. Du må gjerne kalle det to kapteiner. Vi utnevner ingen kapteiner. Vi setter navn på de som skal løse oppgavene, og vi setter navn på de som skal gi ordre, sier landslagssjef Kristiansen.

Fått med deg? Kristoff klar for styrtrike UAE

Han tilføyer:

– Vi kommer kun til å ha én vi spurter for, og én i rollen som Edvald hadde. I tillegg har vi en tredje løsning om vi får ni mann.

Sikker på regnvær i Bergen

Landslagssjefen er bare sikker på én ting når det kommer til sykkel-VM i Bergen – at det blir regnvær.

– Jeg har flere taktikker som jeg går og tenker på. Man får løypeprofiler, ser hvem som er i form og hvem som blir motstandere. Jeg går gjennom motstanderne land for land, og ser hvilke taktikker som er sannsynlig, sier han og forventer en utvikling som er ganske lik den man så i Herning søndag.

Les også: Kristoff fra 30-årslag til seier i London

– Men finalen starter nok litt tidligere. En motbakke gjør noe mer enn vind, en vind kan du skjule deg med på hjul. Dessuten er det andre konkurrenter, så du må heve spillet ytterligere.

– Man kan kun slå de som er med, så sånn sett tenker jeg ikke for mye på det, sier Kristoff om hvor høyt han setter europamestertittelen med tanke på at de fleste kanonen velger å stå over.

Har VM-planen klar

Konflikten mellom han og Edvald Boasson Hagen etter det mislykkede Boasson Hagen-opptrekket i VM i Doha i fjor mener han det bare er mediene som holder varm.

– Taktikken i dag fungerte kjempefint. Det ser du jo på resultatet. Edvald kjørte veldig bra. Han skulle angripe på slutten og kjøre selv. Han gjorde et veldig bra forsøk og det holdt nesten helt inn, sier han.

EM-vinneren havnet i stedet i ordkrig med den italienske sølvvinneren Elia Viviani i forblåste Herning.

– Vi knuffet litt og han var sur fordi han fikk det så trangt, men det var jo så trangt der. Jeg vet ikke hvorfor han kjørte inn i et hull som var så trangt, smiler Kristoff.

Han har VM-planen klar.

Fra Tour de France i sommer: Kristoff: – Ser ut som om jeg har tapt en slåsskamp

– Jeg har en plan dag for dag, men man må noen ganger justere det litt når man bor i Norge. Den er ikke satt hundre prosent. Hvis det er ti grader og pøsregn, så må det kanskje justeres. Men noenlunde klar er den klar, sier han.

– Tour of Britan som oppkjøring kan bli bra. Det ligner litt på klassikerløp. Det varer over en uke, og jeg tror det blir viktig for VM-formen, sier han.