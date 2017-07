PAU (VG) Michael Rasmussen (43) var i ferd med å vinne Tour de France da han ble kastet ut av rittet. Ti år senere er dansken fortsatt bitter. Han tror også nordmenn er naive.

Han har for lengst innrømmet at han var proppet full av dopingmidler i 2007. Likevel føler «Kyllingen» seg urettferdig behandlet.

– Jeg ville løyet om jeg sa at jeg ikke er bitter. Det er ingen positiv egenskap, men akkurat i dette tilfellet er jeg bitter. Det skyldes at Tour de France ikke ble noe renere av at jeg dro hjem. Sykkelsporten ble ikke renere da jeg forsvant, sier han ettertenksomt.

– I Norge tror jeg mange tenker at «Hvordan kan han si det? Han jukset jo, og da skal han bare bort»?

– Dersom folk i Norge tror de fikk en mer verdig vinner i Alberto Contador, så er det helt fint for meg. Da gidder jeg ikke engang argumentere, smiler Rasmussen.

– Tror du Norge også har sykkelryttere som har en fortid de ikke har pratet om?

– Ja, jeg tror man skal være veldig naiv om man ikke tror det, mener han.

– På et tidspunkt holdt det ikke med talent

Han prater med VG utenfor et pressesenter under årets Tour de France. Utseendet har ikke forandret seg stort siden 2007. Men Rasmussen virker lysere til sinn. Han smiler mye og svarer på det han blir spurt om.

Han mener selv han har blitt mer empatisk og mindre egoistisk de siste årene. Som sykkelekspert for den danske avisen Ekstra Bladet er han nådeløst ærlig. Også om sin egen fortid.

MØTTE VG: Her er Michael Rasmussen på årets Tour de France. Foto: , IKKE VG-BILDE

I en årrekke brukte han EPO, insulin, kortison, veksthormoner og bedrev ulovlige blodoverføringer på seg selv. Michael Rasmussen testet ikke positivt én eneste gang, men ble til slutt felt av sin egen løgn. Mer om det senere i denne saken.

– Angrer du på at du dopet deg?

– Nei, det gjør jeg ikke. Jeg ville aldri akseptere at mindre talentfulle og hardtarbeidende ryttere kjørte fra meg. Jeg vet at jeg var en av verdens aller, aller beste klatrere. Det var jeg siden jeg var 18 år gammel. Men på et tidspunkt holdt det ikke med talent og hardt arbeid. Da bestemte jeg meg for også å bli en del av kulturen. Året etter ble jeg verdensmester i terrengsykkel, sier Rasmussen.

Han har åpenbart tenkt gjennom dette og bruker ikke betenkningstid. Dansken svarer fremstår uten filter.

– Armstrong var dopet. Contador var kanskje dopet. Denis Mentsjov var kanskje dopet. Men er det sikkert at nummer 65 eller 150 på resultatlisten var dopet?

– Nei, det er ikke sikkert.

– Lurte du ikke da dem?

Her tenker Rasmussen i tre sekunder før svaret kommer:

– Nei. De har også kjent til betingelsene. Men vi vet jo ikke. Det vi vet er at Wim Vansevenant, som har kommet aller sist i Tour de France tre ganger, har vært involvert i en dopingsak.

– Men det er ikke sikkert nummer 150 var dopet?

– Nei, sier Rasmussen.

Er det ikke da urettferdig overfor ham?

– Han var klar over forutsetningene.

– Men han fulgte jo reglene?

– Kanskje. Det vet vi ikke. Men om du spør ham, så har han selvsagt det. Deretter kan du stille spørsmål om han var en reell konkurrent. Det var han nok ikke, mener 43-åringen.

– Tegner et realistisk bilde

– Forsøker du å svartmale sykkelsporten, gjøre den enda verre enn hva som var tilfelle, for å legitimere det du gjorde?

–Nei. Overhode ikke. Jeg tror jeg tegner et realistisk bilde. Om man ser på topp 20 i Tour de France i 2005, så tror jeg det var tre ryttere som man ikke skal sette en stjerne ved siden av navnet på.

– Men da ser du ikke på de som ble nummer 150 til 170?

– Men da må du overbevise deg selv om at de var reelle konkurrenter i førsteomgang, sier Michael Rasmussen til VG.

Han eier både hus og leilighet i Italia, men bor selv i den danske byen Holbæk. Den tidligere sykkelrytteren har tatt en utdannelse innen «Sports management», men jobber i dag med unge sosialhjelp-mottakere.

Nylig tok han med 14 vanskeligstilte på sykkeltur fra Danmark til Tour de France-fjellet Alpe d’Huez i Frankrike. Og til høsten skal han undervise på en høyskole.

– Hva er forskjellen på dansker og nordmenn?

– Jeg tror dansker har et mer nyansert syn på doping. Litt mer pragmatisk, og ikke så idealistisk. Fordi sykkelsporten har langt sterkere røtter i Danmark. Mange flere har det under huden. Og så har vi hatt mange store skandaler i dansk sykkelsport.

– Men er det bare positivt å ha et pragmatisk forhold til doping? Er det ikke bedre å begynne med blanke ark?

– Jo, men det kan man ikke tillate seg når sporten har eksistert i 110 år, sier Rasmussen.

Det har fått fire år siden han ga ut selvbiografien «Gul Feber». Der legger han alle kortene på bordet. Rasmussen navngir også andre syklister han visste hadde jukset. Det er sjelden kost i sykkelsporten.

Boken har gjort det lettere å leve, mener han. Nå er historien fortalt: Han trenger ikke lenger se seg over skulderen eller være forberedt på å måtte dra en ny løgn.

– Skrev du ikke bare denne boken fordi du allerede hadde tapt?

– Jo. Selvfølgelig. Premissene for å konkurrere i Tour de France er at man ikke snakker høyt om sannheten. Jeg har ennå til gode å høre en rytter si «Jeg har tatt doping». På den måten er det dumt av journalister å stille spørsmål om noen har dopet seg, for de får jo bare det samme svaret hver gang. Du kunne jo like gjerne spurt meg, foran min kone, om jeg hadde vært utro. Da ville jeg også sagt nei, sier Rasmussen.

Omtrent samtidig som selvbiografien hans kom ut, måtte 43-åringen ta en alvorsprat med sin egen sønn. Han var syv år den gangen.

– Min sønn vet godt at jeg har tatt «medisin» for å sykle fortere. Jeg fortalte at kulturen i sykkelsporten var sånn. Hans første reaksjon var «Ok, så gjorde alle andre det også». Det er en helt naturlig reaksjon, uten at man har satt seg inn i konteksten. Sønnen min har vært helt «cool» med dette, sier Rasmussen.

GULT VAR KULT: Michael Rasmussen under en etappe i 2007. Samme år som han ble tatt for doping. Foto: Bas Czerwinski , AP

Han innrømmer at det var vanskelig å fortelle sønnen hva som hadde foregått.

– Jeg måtte tenke litt på hvordan jeg skulle si det. For man vet jo ikke om han kan forstå hva det innebar. Jeg satt meg ned på sengekanten og sa at jeg syklet mot noen som brukte medisiner, og for at jeg skulle sykle like fort som dem, måtte jeg også ta det.

– Ønsker du at sønnen din skal begynne med sykkel?

– Om han har lyst. Det bestemmer han helt selv. Men han har talent til å bli veldig, veldig god. Han er en supergod løper, og fysisk er han bedre enn jeg var.

– Hva gjør du for at han skal ta de «riktige» valgene?

– Hva som er det riktige valget, må han avgjøre selv, sier «Kyllingen».

– Piss

Vi hopper ti år tilbake i tid. Datoen er 25. juli 2007: Michael Rasmussen har syklet i gul trøye i flere dager. Bare én fjelletappe gjenstår.

Den vinner den danske Rabobank-kapteinen. Han leder Tour de France med tre minutter ned til Alberto Contador før rittet skal avsluttes med noen flatere etapper og en 55 kilometer lang tempoetappe. Alt går på skinner.

Men i helikopteret på vei ned fra fjelltoppen Col d’Aubisque får Rasmussen en beskjed han kunne vært foruten: Den tidligere syklisten Davide Cassani har observert ham på trening i Italia før Tour de France, på et tidspunkt der han selv hevdet at han var i Mexico.

Han ønsket å trene og dope seg i fred i Italia – uten besøk av dopingjegerne.

EXCLU! Slik var forsiden på L'Equipe 26. juli 2007. Foto: Bob Edme , AP

Dopingryktene hadde allerede svirret heftig rundt Rasmussen. Nå økte temperaturen flere hakk.

– Piss. Dette er dårlige nyheter, tenkte jeg der jeg satt i helikopteret, sier han til VG.

Han fryktet likevel ikke for den videre Tour de France-deltakelsen.

– Det var bare én manns ord mot en annens. Jeg hadde aldri forestilt meg at det kunne føre til en utkastelse fra Tour de France. Og det kunne det heller ikke ifølge reglene. Den eneste måten rittet kunne bli kvitt meg, var om laget mitt tok meg ut. Og det gjorde de.

Beskjeden kom da Rasmussen kom tilbake til hotellet i Pau. Lagsjef Theo de Rooij spurte 43-åringen om det var sant at Cassani hadde observert ham på trening i Italia.

– Jeg svarte «Ja, det har han». For jeg løy ikke overfor laget. Deretter gikk Theo ut av rommet, før han kom han tilbake to minutter senere og sa «da tar jeg deg ut av Tour de France».

– Hva tenkte du da?

– Jeg ble veldig opprørt. Jeg tenkte at «dette er ikke riktig at de som står meg aller nærmest, og som har oppbevart EPO, insulin og blodposer for meg, og satt kortisonsprøyter på falske legeerklæringer, skal ta meg ut av Tour de France. Det henger ikke på greip. Jeg ble sur, skuffet og lei meg – for jeg har aldri løyet for laget mitt. Man kan ikke lyve for noen som kjenner sannheten, sier Rasmussen.

Slik endte danskens drøm om å vinne Tour de France. Alberto Contador fikk i stedet gleden av å stå øverst på podiet i Paris noen få dager senere.

– Veldig tilfreds med livet mitt

Rasmussen saksøkte senere Rabobank for flere titalls millioner kroner for tapt arbeidsinntekt. Det endte med et forlik han i dag beskriver som «den dårligste kontrakten han noensinne har skrevet under på».

– Ser du for deg at du kommer tilbake i sykkelsporten?

– Jeg vet ikke om jeg kommer tilbake på dette nivået. Men om det er noen som hadde hatt mot til det, så kunne jeg kommet inn og gjort forbedringer. De hadde ikke fått en politiker som stryker rytterne med hårene. De hadde fått en som fortalte sannheten, sier han til VG.

Han klør i fingrene etter å ta grep på enkelte lag. Mange i de forskjellige lagledelsene er fortsatt amatører, mener den kontroversielle dansken.

– Men jeg er veldig tilfreds med livet mitt i dag. Jeg finner stor glede i det å undervise og jobbe med vanskeligstilte ungdom, sier Rasmussen.

Sykkelekspert, eks-doper – og nesten Tour de France-vinner.

