Kronerulling har gitt flere hundre tusen til sykkelforbundet: – Helt utrolig

Pengene strømmer inn til sykkelforbundet etter at folket startet kronerulling for å dekke inn underskuddet etter sykkel-VM.

– Dette er et initiativ som er tatt av publikum som har vært med og opplevd sykkelfesten. Det er helt fantastisk å se engasjementet. Jeg er rørt og setter umåtelig pris på at man vil være med og bidra på den måten. Det har allerede kommet inn mange tusen overføringer. Det viser et reelt ønske om faktisk å være med og bidra, sier sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen til VG.

Mandag kveld opprettet han en Vipps-konto som følge av stor pågang fra folk som ønsket å sende forbundet penger.

Northug i VM-løypa: – Aldri opplevd maken til stemning

– Hvor store summer er det snakk om?

– Jeg kan si at vi har fått inn flere hundre tusen kroner allerede før klokken ni i dag morges, sier Tiedemann Hansen, som er overveldet av initiativet:

– Hva skal man si? Det er helt utrolig. Det viser at sykkelfesten har vært en suksess, og at VM har preget folk.

Politiet danset i gatene i Bergen:

– Alle monner drar

Mandag ettermiddag hevdet NRK at sykkelforbundet står i fare for å gå konkurs etter sykkelfesten i Bergen. Budsjettet på rundt 136 millioner kroner står i fare for å sprekke grunnet mindre inntekt enn ventet, ifølge arrangementssjef Helge Stormoen. Konkursfaren ble i etterkant benektet av sykkelpresidenten.

– Når noen sier at forbundet kan gå konkurs, er de helt på ville veier. Jeg blir litt matt. Jeg er i godt håp om at vi skal lande fint på beina og gå i null, sa Tiedemann Hansen til VG mandag kveld.

VG+: Sykkelpresidenten fikk hjerteinfarkt: Ber staten ta mulig VM-underskudd (krever innlogging)

Nå har han fått hjelp fra folket: Kristin Solhaug fra Erdal på Askøy oppfordret mandag folk til å sende penger til Norges Cykleforbund. Initiativet ble først omtalt av Bergens Tidende.

– Jeg synes vi har hatt en fantastisk fest her i Bergen i over en uke. De fleste har fått en gratis billett til underholdningen, og jeg tror folk synes sykkelforbundet fortjener en liten tilbakebetaling. Alle monner drar. Det er tydelig at de trenger penger, og så langt er responsen veldig god, sier Solhaug til VG.

Fikk du med deg: Derfor fikk TV 2 problemer for hele verden under innspurten

Hun sier at hun kom på ideen mens hun leste avisen i lunsjen mandag.

– Jeg tenkte at kanskje vi kan gjøre noe. Det er helt supert om folk har lyst til å bidra litt. 50 kroner fra alle de 100.000 som var her, blir ganske mye penger. Alle har råd til 50 kroner. Og noen har sikkert råd til å gi litt mer, sier sykkelentusiasten.

Her får Alexander Kristoff sølvkysset:

Tror initiativet kan redde forbundet

Etter oppfordringen til Solhaug rant henvendelsene inn til sykkelforbundet fra folk som ønsket å sende dem penger. Det førte til at de opprettet en Vipps-konto sent mandag kveld, som ble delt på Facebook-siden til sykkel-VM:

Foto:

Initiativet har på kort tid gitt flere hundre tusen kroner til sykkelforbundet.

– Kan kronerullingen faktisk bidra til å redde forbundet?

– Hvis det fortsetter sånn, så kan kronerullingen faktisk være med og gjøre det, ja. I det store og det hele tror jeg faktisk det, sier sykkelpresident Tiedemann Hansen.