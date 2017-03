Alexander Kristoff (29) spurtet inn til seier i Die Panne onsdag, men tror selv at han ikke er blant favorittene i tradisjonsrike Flandern rundt til helgen.

Nordmannen kjørte sitt eget opptrekk og i motvinden klarte han å holde Marcel Kittel og de andre spurtkanonene bak seg.

Men til tross for at Kristoff virker å være i god form, har han altså ikke de største forventningene foran søndagens Flandern rundt, som er en av de såkalte «monumentene».

– Jeg anser ikke meg selv som å være en av favorittene. Det har manglet litt på formen til nå. Men det var godt å få denne seieren. Det er bra for selvtilliten, sa Kristoff i et intervju vist på Eurosport.

– Men Flandern rundt er tøffere. Jeg håper at formen kommer nå, men jeg er redd for at det er for sent.

I Milano-Sanremo for halvannen uke siden ble Alexander Kristoff nummer fire.

Seieren onsdag var nordmannens syvende etappeseier i Tredagersrittet i De Panne. Kun Eric Vanderaerden har flere med hele 13. Kristoff vant den første etappen i fjor.

Dette var Alexander Kristoffs femte seier i 2017. Målpassering var i Koksijde.

VANT IGJEN: Alexander Kristoff tok sin femte seier for året da han vant i De Panne onsdag. Bildet er fra hans seier i Tour of Oman tidligere i vinter. Foto: Eric Feferberg , AFP

– Det var mye motvind mot slutten. Jeg lå kanskje litt for langt bak, og beveget meg framover. Jeg tok ikke sjansen på å ligge på hjulet. Jeg bare spurtet og klarte å holde de andre bak meg, forklarte Kristoff etterpå.

– Det var en mindre mindre og alle var slitne. Det er en type spurt som er vanskelig for mange, men for meg var det ganske perfekt, sa han i Eurosport-intervjuet.

Kristoff gikk da det var omtrent 175 meter igjen av etappen. Edward Theuns ble nummer to og Marcel Kittel nummer tre. Pascal Ackermann fulgte deretter.

Dermed slo Alexander Kristoff tilbake etter å ha fått gjennomgå tirsdag. En skuffet sportsdirektør Torstein Schmidt sendte - gjennom procycling.no - en kraftsalve i retning Kristoff og trener Stein Ørn etter en skuffende 7. plass.

Rittet avsluttes torsdag med en kort spurtetappe, før sammenlagtseieren skal avgjøres med en tempoetappe samme kvelden.

Verken Vegard Stake Laengen og Kristoffer Halvorsen startet onsdag. Anders Skaarseth ble nummer 48 og Bjørn Tore Hoem nummer 49.