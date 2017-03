Alexander Kristoff (29) leverte varene på tempoen i De Panne. Nå blir det ro og Katusha-laget samler seg bak nordmannen til søndagens Flandern rundt.

Det mener trener og stefar Stein Ørn. Han tror kanskje Kristoff gjorde sitt livs tempoetappe da han ble nummer tre, to sekunder bak Luke Durbridge og Sylvain Chavanel.

Flandern rundt er et av de såkalte «monumentene». Kristoff vant løpet i 2015.

– Men har det noen gang vært tvil om at Katusha ville kjøre for ham i Flandern rundt?

– Nei, men resultater i sykkelsporten er ferskvare. Du kan ikke leve på tidligere suksess. Du må hele tiden bevise, sier Stein Ørn.

– Hvis han ikke gjør det bra, blir laget usikre på hvilket nivå han er på. Men når Alex presterer som dette, konsoliderer dette troen laget har på ham. Det gjør at den interne disiplinen blir mye bedre. Det blir en målrettet og enhetlig støtte til Alex.

– Hvis han gjør det dårlig, brer det seg en usikkerhet. Ikke minst fra folkene rundt. Det skaper uro. Dette skaper ro mot Flandern rundt, sier Kristoff-treneren.

Tidligere denne uke sendte sportsdirektør Torsten Schmidt, via procycling.no, av en kraftsalve i retning av Kristoff og Ørn etter en skuffende 7. plass på åpningsetappen av De Panne.

Kristoff svarte med etappeseier dagen etter og altså en veldig imponerende tempoetappe torsdag.

– Det skal sies at tempoetappen i De Panne passer Alex perfekt. Han elsker den løypa. Men når vi vet at han sykler etappen 20 sekunder raskere enn han gjorde i 2015, da han vant Flandern rundt, så må de ha tro på Alex nå, som han leverer. Det er i hvert fall ikke noe fysisk galt med ham.

Kristoff selv innrømmet overfor procycling.no tidligere denne uken at «laget har vært stresset over manglende resultater i det siste». Han har også sagt at han ikke er blant favorittene i Flandern rundt.

– Det går ikke an å sette likhetstegn med den sterke tempoen i De Panne og å vinne Flandern rundt, understreker Stein Ørn.

– Uansett er det betryggende å ha dette med seg inn i Flandern rundt. Fysisk sett er han minst på 2015-nivå. Nå får han en optimal restitusjon fram til søndagens ritt. Nå får han masse positive hormoner i kroppen, han flyter på en helt annen bølge.

Kristoff har vunnet både Milano-Sanremo (2014) og Flandern rundt (2015). Paris-Roubaix derimot har han aldri vunnet.

Slik endte tempoen i De Panne (14,2 km):

1) Luke Durbridge, Australia (Orica) 17.38, 2) Sylvain Chavanel, Frankrike (Direct Energi) samme tid, 3) Alexander Kristoff, Norge (Katusha) 0.02 min. bak, 4) Marcel Kittel, Tyskland (Quick-Step) 0.03, 5) Matthias Brändle, Østerrike (Trek) 0.05, 6) Alexander Edmonson, Australia (Orica) 0.09.