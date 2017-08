Kristoff i ordkrig etter EM-gullet

HERNING (VG) Italienske Elia Viviani (28) gestikulerte ampert etter spurtdramaet mot Alexander Kristoff (30) i sykkel-EM.

Den norske rytteren tok EM-gull foran nesen på den italienske 28-åringen.

Rivaliseringen fortsatte etter målpassering. Først da Viviani viftet med et par fingre foran ansiktet til Kristoff. Nordmannen svarte med samme mynt.

Da Kristoff gjennomførte seiersintervjuet med NRK etterpå, satt en gretten Viviani på en plaststol ved siden av og stirret ned i bakken.

– Jeg er her for å vinne. Jeg har et veldig bra opptrekk, og jeg er skuffet over at jeg ikke vinner. Det er det. Jeg prøver å finne rom til høyre for å gå, men det er ikke nok plass, sier italieneren til VG.

– Du var sint på Kristoff. Hvorfor?

– Jeg har rom til å gå til høyre. Jeg tar på ham når det er 50 meter igjen, men ..., sukker 28-åringen.

Kristoff forsvarer manøveren

IKKE FORNØYD: Elia Viviani (t.v.). viser hva han synes om Alexander Kristoffs manøver på oppløpet. Foto: Henning Bagger , NTB scanpix

– Jeg vet hvilken linje som er best, og kanskje han også vet det. Sånn er sykling, sier Viviani.

– Er det usportslig eller en del av sporten?

– Jeg vet ikke. Jeg vet ikke.

Alexander Kristoff forklarer situasjonen slik overfor VG:

– Jeg startet spurten og føler at jeg kjører korteste vei. Jeg er litt i midten av veien, men veien svinger jo, så vi er nødt til å dra litt til siden for å kjøre rett frem, sier Stavanger-mannen som nå står med både OL-bronse og EM-gull.

– Han prøver å gå på innsiden hvor det egentlig ikke er plass, og mener at jeg bør slippe ham forbi, men jeg spurter rett frem. Jeg ønsker jo ikke å slippe folk forbi der det ikke er plass, fortsetter 30-åringen.

Han mener at Viviani burde forsøkt seg på venstresiden av ham, og at det da kunne blitt italiensk seier i Herning.

– Nå ble det veldig tett der. Vi knuffet litt og han var sur fordi han fikk det så trangt, men det var jo så trangt der. Jeg vet ikke hvorfor han kjørte inn i et hull som var så trangt.