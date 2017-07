Alexander Kristoff (30) feiret sin egen 30-årsdag for et par dager siden. Søndag vant han RideLondon Classic.

Det var en sterk seier etter en skuffende Tour de France for nordmannen.

Kristoff startet spurten i tredje-posisjon, men knuste Sam Bennett og vant med en sykkellengde. Rittet har toppstatus i form av World Tour-status, og dette er en viktig seier for Kristoff, som syklet med plaster på beinet etter at han gikk i bakken i Tour de France.

Danske Magnus Cort Nielsen (Orica) ble nummer 2, mens mannen med grønn trøye Tour de France, Michael Matthews, ble nummer 3 i det 183 kilometer lange rittet.

Alexander Kristoff skrek ut i jubel da han passerte mållinjen på The Mall. Etter nedturen i Tour de France både for ham og Katusha, smakte denne seieren godt.

– Vi har hatt bare én ukes pause etter Tour de France, så jeg har ikke trent mye eller visste hvordan formen var. Jeg hadde en skikkelig fest hjemme i Norge, og noen ganger sykler jeg bedre etter en fest, smiler Kristoff i et BBC-intervju - og sikter til sitt eget 30-årslag i Stavanger (med Gatsby som tema).

– Kanskje jeg skulle bruke den taktikken igjen?!

Alexander Kristoff fikk sitt internasjonale gjennombrudd nettopp i London:

– Jeg har gode minner herfra etter bronsen i OL. Jeg visste at løypa ville passe meg. Jeg slet litt i stigningene ute i løypa i dag, men lagkameratene mine bidro til å hente rytterne i bruddet, sa han i BBC-intervjuet.

Kristoff roste Michael Mørkøv for å ha «avlevert» ham perfekt.

– Jeg la meg på Bora-toget og ventet på at Bennett skulle starte, siden jeg visste at det var litt vind her i dag. Med 200 meter igjen startet jeg for fullt. Jeg har ikke vunnet siden i Frankfurt i mai, så det var fantastisk å vinne igjen.

Tom Boonen vant fjorårets utgave av rittet, mens Mark Cavendish vant første gang det ble arrangert, i 2011.

– Kristoff var langt foran de andre, det var ingen i nærheten. Michael Matthews forsøkte å følge hjulene, men virker litt «død» etter Tour de France. Her trenger du skarphet, sa Cavendish på BBC-sendingen.

Resultater:

1. Alexander Kristoff (Norge) Katusha-Alpecin.

2. Magnus Cort Nielsen (Danmark) Orica-Scott.

3. Michael Matthews (Australia) Sunweb.

4. Sep Vanmarcke (Belgia) Cannondale-Drapac.

5. Wouter Wippert (Nederland) Cannondale-Drapac.