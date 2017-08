Her er det norske VM-laget i sykkel

Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen stiller i spissen for de ni norske rytterne som torsdag ble tatt ut til Bergen-VM.

De øvrige syv på fellesstart er: Sven Erik Bystrøm, Vegard Stake Laengen, Amund Grøndahl Jansen, Daniel Hoelgaard, Truls Korsæth, Odd Christian Eiking, August Jensen.

– Seks av dem er dedikerte hjelperyttere. Alexander og Edvald er selvskrevne kapteiner, sa landslagssjef Stig Kristiansen på en pressekonferanse torsdag.

Kristiansen sa på forhånd at det var 15 kandidater som kjempet om de ni plassene.

Det har vært usikkerhet rundt Sven Erik Bystrøm etter at han gikk i bakken på den syvende etappen av Vuelta a España. Det er fortsatt ikke helt klart om han kan delta i Bergen. Skaden er et knekt skulderblad.

– Det skal normalt sett gå greit, men vi må ha noen reserveløsninger klare. Det har vi. Vi kan bestemme oss inntil 72 timer før, sa landslagssjefen. Markus Hoelgaard står på den første reserveplassen.

– Et fornuftig uttak, sa TV2s Johan Kaggestad på direkten.

Alexander Kristoff vant tidligere i sommer EM-gull.

– Jeg skal ikke bruke ordet lettelse ... Men EM ga oss litt vann på mølla. Jeg er glad for at de to klarte å kjøre sammen på den måten de gjorde, fastslo Stig Kristiansen.

Edvald Boasson Hagens støt ble innhentet like før mål, men da tok Alexander Kristoff ansvar og vant spurten om EM-gullet i Herning.

– Det er bedre å ha to gode ryttere enn én god ryttere. Og så må de to være ærlige mot hverandre mot slutten av løpet, sa Johan Kaggestad på TV2.

– Jeg tror vi har kjempegode muligheter i VM. Både Alex og Edvald er i form, sa Truls Korsæth på pressekonferansen.

Herrenes fellesstart i VM går den 24. september. Det skal i alt kjøres 276,5 km.

Edvald Boasson Hagen og Andreas Vangstad utgjør det norske laget på tempo.

– Jeg vet at Andreas har trent tempo, sa Stig Kristiansen.

Susanne Andersen, Emilie Moberg, Katrine Aalerud og Vita Heine er tatt ut på kvinnenes fellesstart. Ytterligere to blir tatt ut senere.

I U23 kjører Ole Forfang, Anders Skaarseth, Kristoffer Halvorsen, Rasmus Fossum Tiller, Syver Wærsted og Tobias Foss.