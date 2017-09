BERGEN/OSLO (VG) Det norske gullhåpet Kristoffer Halvorsen (21) var sjanseløs i den tøffe VM-løypa i Bergen. Rasmus Fossum Tiller (21) gjorde et helhjertet forsøk, men lyktes heller ikke da det gjaldt som mest.

I stedet ble det fransk U23-seier ved Benoit Cosnefroy, som spurtvant mot tyske Lennart Kämna. Det ble dansk bronse ved Michael Carbel Svendgaard.

Anders Skaarseth (22) tok en sterk 10. plass og var beste nordmann.

– Jeg var ikke så mye bedre til slutt, sa Skaarseth til TV2 etterpå.

– Vi prøvde i hvert fall, sa Rasmus Fossum Tiller (21).

13 kilometer før mål var det slutt for Kristoffer Halvorsen. TV2-bildene viste at han satt sammen med Ole Forfang, og at de ikke klarte å følge hovedfeltet.

– Jeg var ikke god nok. Det var vanvittig kjipt, sa Halvorsen.

– Løypa var for hard. Jeg var i god form. Når du ikke er god nok, så er du ikke god nok, fastslo han overfor TV2.

– Vi hadde et mål om å vinne, og når vi ikke klarte det, så er vi skuffet.

Tyskeren Lennart Kämna gjorde et friskt forsøk da han gikk fra hovedfeltet i den siste bakken. På toppen, ei mil fra mål, hadde han ti sekunders forsprang. Han ble tatt inn av franske Benoit Cosnefroy. Disse to hadde 12 sekunder på hovedfeltet da fem kilometer gjenstod. Inn på Bryggen var de fortsatt i tet og gullkampen ble et oppgjør mellom disse to.

Rasmus Fossum Tiller var tidligere med i et brudd sammen med seks andre ryttere. Etter hvert ble gruppen til fem, og drøyt tre mil før mål ble de kjørt inn av hovedfeltet.

– Jeg hadde egentlig ikke de beste beina og måtte være litt kynisk, sa Tiller til TV2 etterpå.

– Jeg spilte litt på at Doffen (Kristoffer Halvorsen) var bak. Men ut på sisterunden sa Doffen at han trolig ikke ville klare å følge med til slutt.

Kristoffer Halvorsen blir spådd å være «den neste store» i norsk sykkelsport. Fredag kunne han vinne sykkel-VM for andre året på rad. Sørlendingen har en fersk kontrakt fra Team Sky i bagasjen. Men løypa i Bergen ble for tøff for Halvorsen.

Menn under-23 syklet ti runder i løypa rundt Bergen sentrum. Løypa var totalt 191 kilometer lang. Start og mål var ved Festplassen, midt i byen.

Rasmus Fossum Tiller ble nest beste nordmann på 27. plass, mens Kristoffer Halvorsen ikke var blant de 50 beste.

– Det norske laget prøvde, synes jeg. Det ble kjørt hardt, sa TV2-ekspert Dag Otto Lauritzen.

– Det var litt overraskende for meg at det var så mange som kom til mål sammen.

Ole Forfang gjorde en stor jobb. Etterpå sa han til TV2:

– Vi håpet at Doffen skulle være med helt inn, men det ble for tøft.