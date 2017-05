Nairo Quintana har overtatt den rosa ledertrøya når bare to etapper gjenstår av Giro d'Italia.

Tom Dumoulin ble kraftig distansert, og Movistar-rytter Quintana har dermed muligheten til å gjenta bedriften fra 2014, da han også vant det legendariske etapperittet.

Colombianeren har nå 38 sekunder ned til Dumoulin foran de to avsluttende etappene. Vincenzo Nibali på 3. plass er fem sekunder bak Dumoulin igjen.

Det er likevel farlig å ta noe for gitt, for søndag avsluttes Giro d'Italia med tempoetappe i Milano.

Det ble en dramatisk etappe fredag. Ifølge en sportsdirektør for Dumoulins Sunweb-lag, angrep konkurrentene da Dumoulin måtte tre av på naturens vegne etter rundt 50 km.

Til cyclingweekly.com hevder Sunwebs sportsdirektør Luke Roberts at lagene til Nairo Quintana og Vicenzo Nibali angrep da Dumoulin, med den rosa trøya, «måtte».

Påstanden er ikke bekreftet av lagene til Nibali og Quintana.

Også for tre dager siden tapte Dumoulin tid da han måtte stikke ut av veien og gjøre sitt fornødne. Nibali vant den etappen.

Dumoulin hadde ledet helt fra den 10. etappen, men på fredagens 19. etappe ble han slått med 1,09 minutter av Quintana. Tom Dumoulin begynte for alvor å vise svakhetstegn ei snau mil før mål. Sunweb-kollega Simon Geschke prøvde å hjelpe, men det holdt ikke.

For 19 år siden var det avdøde Marco Pantani som vant etappen som ble avsluttet i Piancavallo. Fredag gikk seieren til Mikel Landa (Team Sky), som kjørte alene opp den siste stigningen. Basken fikk dermed sagt takk for sist etter at han måtte se seg slått i spurten i flere etapper tidligere i årets Giro. Fredagens etappe var på 191 kilometer.

Lørdag venter en ny fjelletappe.

Stillingen:

1) Nairo Quintana, Colombia (Movistar) 85.02.40 timer, 2) Tom Dumoulin, Nederland (Team Sunweb) 0.38 min. bak, 3) Vincenzo Nibali, Italia (Bahrain-Merida) 0.43, 4) Thibaut Pinot, Frankrike (FDJ) 0.53, 5) Ilnur Sakarin, Russland (Katjusja-Alpecin) 1.21, 6) Domenico Pozzovivo, Italia (Ag2R) 1.30, 7) Bauke Mollema, Nederland (Trek) 2.48, 8) Adam Yates, Storbritannia (Orica-Scott) 6.35, 9) Bob Jungels, Luxembourg (Quick-Step) 7.03, 10) Steven Kruijswijk, Nederland (Lotto NL-Jumbo) 7.37.