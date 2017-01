Fjerner Kristoffs stefar som landslagslege

Stein Ørn (48) får ikke fortsette som lege for det norske sykkellandslaget der stesønnen Alexander Kristoff (29) er den største profilen. Begrunnelsen er rolleblanding.

– Vi har sett en sammenblanding av roller ved flere anledninger. Jeg vil ikke gå inn på enkelthendelser, men vi ønsker å rydde opp, sier sportssjef i Norges sykkelforbund, Hans Falk, til TV 2.

Stein Ørn har i mange år fungert som Kristoffs trener gjennom Stavanger Sykkelklubb. Han er også involvert i profflaget Team Coop, og jobber for Katusja-laget som Kristoff sykler for.

Han har vært med det norske landslaget som lege i flere mesterskap - senest i VM i Qatar i desember. Årets VM i Bergen i september blir altså avviklet uten at Ørn er til stede som lege.

– Stein ønsket å fortsette. Han var ikke glad, sier Falk til TV 2 og avviser at avskjedigelsen har noe med VM-konflikten mellom Kristoff og landslagskollega Edvald Boasson Hagen å gjøre.

Sykkel-VM: Forbannet Kristoff til VG: – Jeg føler meg sveket

Ørn er spsesialist i indremedisin og hjertesykdommer, og jobber til daglig på Stavanger Universitetssykehus. Han har vært tilknyttet landslaget som lege siden 2010.

– Jeg har en offisiell rolle som coach for Katjusja, og de vil ha et ryddig forhold til hvor man er engasjert. Dette er et vanlig habilitetsspørsmål. Jeg opplever det hele som uproblematisk, sier Ørn til TV 2.

– Det som er synd med at jeg nå går ut er at det har vært produktiv interaksjon. Vi har fått til bra struktur rundt opplegget rundt landslaget, legger han til.