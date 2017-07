VITTEL/OSLO (VG) Alexander Kristoff (29) stivnet på de siste meterne og ble nummer tre, men det var en albue fra verdensmester Peter Sagan (27) på Mark Cavendish (32) som ble etappens store snakkis.

Flere ryttere gikk i bakken på oppløpet og verst gikk det ut over Mark Cavendish (Dimension Data). På oppløpet fikk han en stygg albue fra verdensmester Peter Sagan og briten deiset i rekkverket på de siste hundre meterne.

– Det er det styggeste jeg har sett, sa Dag Otto Lauritzen på TV 2s sending.

Cavendish trillet i mål, med store smerter i kravebenet. Et brudd betyr i så fall at Touren er over for spurteren, som har slitt med kyssesyke inn mot årets ritt.

Ifølge TV 2 kom en rasende sportsdirektør fra Dimension Data, Roger Hammond, ut av lagbussen og tente på alle pluggene. Han skal ha ropt «Sagan må dra hjem» og «det var fullstendig skammelig».

– Jeg skal inn til undersøkelse. Jeg er ingen doktor, men jeg er ikke optimistisk, sa Cavendish etter etappen.

– Jeg er ingen tilhenger av at han satte ut albuen. Jeg vil snakke med Peter (Sagan), sa fortsatte spurteren med armen i fatle utenfor lagbussen.

SISTE: Rittjuryen har deklassifisert Sagan til en 115.-plass og ilagt 30 sekunder tidsstraff. Det betyr at Kristoff rykker opp én plass til 2.-plass på etappen.

Ba om unskyldning

FORSLÅTT: Mark Cavendish syklet blodig i mål etter å ha deiset inn i rekkverket på oppløpet. Foto: Benoit Tessier , Reuters

Sagan var likevel en angrende synder og var borte hos spurtrivalen i målområdet for å be om unnskyldning.

– Det er stort av Sagan det vi ser her, sa TV 2-kommentator Christian Paasche i det bildene av verdensmesteren som var borte hos Cavendish rullet over skjermen.

Sagan ble etter hvert omringet av journalister og alle ville ha svar på hva som skjedde på oppløpet mellom verdensmesteren og Cavendish.

– Det var kaos i dag. Jeg så ikke at han (Cavendish) kom bakfra. Det var litt min feil og litt hans feil, sa han til et samlet pressekorps.

Arnaud Démare vant etappen foran verdensmester Sagan. Kristoff ble nummer tre på etappen.

NUMMER TRE: Alexander Kristoff må se at den franske mesteren Arnaud Démare vant den fjerde etappen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

– Det var et tungt oppløp

Kristoff åpnet spurten for de få som ikke hadde vært involvert i uhell, men stivnet på de siste meterne.

– Jeg forsøkte å få til signaturspurten, altså å starte tidlig å holde hele veien inn. Dessverre holdt det ikke helt inn, sa han til VG.

– Jeg var nærmere i dag og det var oppløftende. Jeg visste at Demare satt på hjulet mitt og at han er god på disse spurtene.

Mondorf-les-Bains, Luxembourg 20170704. Edvald Boasson Hagen (Team Dimension Data) under den 207,5 km lange fjerde etappen i sykkelrittet Tour de France tirsdag. Etappen går fra Mondorf-les-Bains i Luxembourg til Vittel i Frankrike. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

Han fikk ikke med seg hendelsen mellom Cavendish og Sagan, som skjedde et par meter bak Kristoff på oppløpet. Men til VG sier nordmannen at slike hendelser er nær ved å skje i hver eneste spurt.

– Ja, det var nok derfor jeg var forsiktig på den første dagen. Det er veldig mange nesten-episoder.

Han mener de siste dagenes resultater viser at formen er inne.

– Jeg har visst at jeg har hatt nivået hele tiden. Det er viktig å vise laget det også, slik at de ikke jobber forgjeves.

Edvald Boasson Hagen var Cavendish' opptrekker, men fikk ikke med seg veltet.

– Jeg gjorde jobben min og plutselig så jeg at Mark lå på bakken. Jeg kjørte over mållinjen, og det var ikke så mye jeg kunne gjort, sa Edvald Boasson Hagen til VG etter målgang.

Han fikk se TV-bildene av spurten, men valgte å svare diplomatisk.

– Det så ikke bra ut og det er synd. Men juryen får ta en avgjørelse, sa nordmannen før han måtte gå videre.

Skilpadde-fart

Rytterne hadde ikke syklet mange kilometere av den 207,5 kilometer lange flate etappen fra Mondorf-les-Bains til Vittel før Guillaume van Keirsbulck (Wanty-Groupe Gobert) stakk alene i brudd.

Det så ut til å passe de øvrige rytterne helt perfekt i den franske sola. Feltet roet ned tempoet og holdt lenge bedagelige 40 kilometer i timen i snittfart.

Men ingen får leve for lenge alene i teten under Tour de France og etter den innlagte spurten fem mil fra mål satte feltet opp tempoet. To mil senere var van Keirsbulck hentet inn og spurtlagene gjorde seg klar til en massespurt inn til Vittel.

VG oppdaterer saken!

