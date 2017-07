VITTEL/OSLO (VG) Alexander Kristoff (29) stivnet på de siste meterne, men det var en albue fra verdensmester Peter Sagan på Mark Cavendish som ble etappens store snakkis.

Flere ryttere gikk i bakken på oppløpet og spurtrival Mark Cavendish. På oppløpet fikk han en stygg albue fra verdensmester Peter Sagan og briten deiset i rekkverket på de siste hundre meterne.

– Det er det styggeste jeg har sett, sa Dag Otto Lauritzen på TV 2s sending.

Cavendish trillet i mål, med store smerter i kravebenet. Et brudd betyr i så fall at Touren er over for spurteren, som har slitt med kyssesyke inn mot årets ritt.

Sagan var likevel en angrende synder og var borte hos Cavendish etter etappen for å be om unnskyldning.

– Det er stort av Sagan det vi ser her, sa TV 2-kommentator Christian Paasche i det bildene av verdensmesteren som var borte hos Cavendish rullet over skjermen.

Arnaud Démare vant etappen foran verdensmester Sagan. Kristoff ble nummer tre på etappen.

– Det var et tungt oppløp

Kristoff åpnet spurten for de få som ikke hadde vært involvert i uhell, men stivnet på de siste meterne.

– Det var et tungt oppløp og jeg kjente at det kom til å holde hardt, sa Kristoff til TV 2.

Boasson Hagen sa til TV 2 at han så lagkameraten ligge på bakken etter at han hadde forsøkt å trekke han opp til en etappeseier.

– Jeg vet ikke hvordan det skjedde, men det er en del av å være med i spurten.

Skilpadde-fart

Rytterne hadde ikke syklet mange kilometere av den 207,5 kilometer lange flate etappen fra Mondorf-les-Bains til Vittel før Guillaume van Keirsbulck (Wanty-Groupe Gobert) stakk alene i brudd.

Det så ut til å passe de øvrige rytterne helt perfekt i den franske sola. Feltet roet ned tempoet og holdt lenge bedagelige 40 kilometer i timen i snittfart.

Men ingen får leve for lenge alene i teten under Tour de France og etter den innlagte spurten fem mil fra mål satte feltet opp tempoet. To mil senere var van Keirsbulck hentet inn og spurtlagene gjorde seg klar til en massespurt inn til Vittel.

