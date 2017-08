700 km i ødemarka: I natt kjemper disse damene for å bli historiske

700 kilometer med sykling gjennom krevende terreng, fordelt på tre døgn. Mens du leser dette kjemper småbarnsmor Ruth Cecilie Jakobsen (29) og lagvenninnen Anita Alice Jensen (44) for å bli historiske: Det første kvinnelaget som gjennomfører det tøffe sykkelrittet OffroadFinnmark.

Rittet har til sammen 13 000 klatremeter og – i tillegg til alle andre utfordringer – har myggen gjort årets utgave av rittet til en blodig affære.

For at de to kvinnene skal få «godkjent», må de passere mål i Alta sentrum innen kl. 12.00 lørdag.

– Søvnen er den største fiende vår nå. Det er vanskelig når man holder på å sovne på sykkelen, sier Ruth Cecilie Jakobsen til arrangørens hjemmeside.

– Nå har vi begynt å mobilisere for å rekke fristen. Vi er motiverte til å fortsette. Nå må vi få i oss mat. Det er brødskiver med masse Bremyk og salami, og kokt egg som fungerer best, sa de to tøffe damene da de ble intervjuet i Skoganvarre i Porsanger kommune.

Offroad Finnmark er en slags sommerutgave av Finnmarksløpet. Både start og målgang er i Alta. De 700 kilometerne tilbakelegges på kjerreveier, stier og tråkk. Innimellom er det ikke mulig å sykle – deltagerne må bære sykkelen. De krysser hundrevis av bekker og små og noen større elver.

– Riktignok er det én kvinne som har gjennomført tidligere, men Lena Halvari syklet sammen med en mann på et mixed-lag i fjor. Dette kan bli første gang et rent kvinnelag gjennomfører, forteller pressesjef for løpet, Morten Broks.

– Offroad Finnmark 700 er et lagritt der laget består av to eller tre ryttere. Rittet er dominert av teknisk sykling, med innslag av sykkelorientering ved hjelp av GPS og kart. Midnattssolen er borte, men de to-tre timene det er litt mørkere skaper ingen problemer for deltagerne. Store deler av rittet er de ute i ekte «villmark» på Finnmarksvidda, forteller Broks.

Rittet består av én lang etappe. Underveis er det obligatoriske sjekkpunkt som de må innom. Sjekkpunktene er skoler, grendehus, fjellstuer og turisthytter i Finnmark. Der kan de få mat, hvile litt – og få teknisk hjelp. Hvor lenge rytterne ønsker å være på de enkelte sjekkpunkt, er opp til dem selv, med unntak av tre obligatoriske tre timers stopp. De trackes via en app på egen mobiltelefon.