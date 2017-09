Sykkel-VMs 9 største stjerner

Sykkel-VM betyr storfint besøk i Bergen. Her er de ni største sykkelstjernene som skal kjempe om medaljer på Vestlandet.

Sammen med en rekke eksperter har VG kåret hvilke ni navn du virkelig bør være oppmerksom på under sykkelfesten i Bergen. I tillegg til våre norske håp, kommer noen av verdens største stjerner kommer til byen for å kaste glans over arrangementet.

Har du fått med deg denne? Christian Paasche: – Jeg har hatt så mye dårlig samvittighet

Her er de ni profilene, i tilfeldig rekkefølge:

Greg van Avermaet

Alder: 32

Nasjon: Belgia

* Knallsterk på lange etapper og klassikere. Vårens aller beste rytter i verden og leder UCIs verdensranking. Vinner av Paris ­­– Roubaix, E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem og Omloop Het Nieuwsblad. Vant fellesstarten i OL i 2016.

– Har hatt en helt sinnssyk sesong. Det var knapt en vårklassiker han ikke vant tidligere i år. Var også veldig bra i Tour de France, sier Jarle Fredagsvik, redaktør i procycling.no.

TIL BERGEN: Greg Van Avermaet. Benoit Tessier , Reuters

Peter Sagan

Alder: 27

Nasjon: Slovakia

* Ti etappeseiere i år, inkludert én i Tour de France, før han ble kastet ut av rittet. Kan bli historisk om han vinner VM for tredje året på rad.



– En komplett syklist som kan alt, men hvis han har en svakhet så er det på det taktiske. Han taper ritt fordi han ender opp med å åpne spurten. Han setter seg litt for ofte i ugunstige posisjoner. Måtte åpne spurten i Milan – San Remo og tapte på det, sier VGs sykkelekspert Sigurd Stenwig.

TIL BERGEN: Peter Sagan. Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

Les også: Stein Ørn: – Mange er for snille med barna sine



Marianne Vos

Alder: 30

Nasjon: Nederland

* Vunnet VM tre ganger (’06, ’12, ’13), tre ganger sammenlagtvinner av Giro d’Italia og 19 etappeseiere i samme ritt. Vant også fellesstarten i EM i år.

– EM-mester nå og har vunnet VM. Hatt en meget god vår og vunnet tre klassikere i Belgia og Nederland, sier TV 2-kommentator Christian Paasche.

TIL BERGEN: Marianne Vos. Henning Bagger , AFP

Edvald Boasson Hagen

Alder: 30

Nasjon: Norge

* Kanskje det største norske håpet i VM-løypen i Bergen og har hatt et bra år i 2017. Vinner av Tour de Fjords, Tour of Norway, NM på tempo og én etappeseier i Tour de France.



– Populær i Norge både blant 10-åringer, så vel som 90-åringer. Har en høy stjerne i sykkelfeltet, sier Jarle Fredagsvik, redaktør i procycling.no.

TIL BERGEN: Edvald Boasson Hagen. Anders K. Christiansen , VG

Michal Kwiatkowski

Alder: 27

Nasjon: Polen

* Knallsterk polakk som er god i de fleste typer terreng. Vinner av Milan-San Remo, 2. plass i Amstel Gold Race og polsk mester på tempo i år.



– En annen som kan vinne med tanke på løypeprofilen i Bergen. Vant Milan – San Remo i vår og har begynt å plukke seiere på flere endagsritt. Kan bli veldig skummel, sier Jarle Fredagsvik, redaktør i procycling.no.

TIL BERGEN: Michal Kwiatkowski. Christian Hartmann , Reuters

Anna van der Breggen



Alder: 27

Nasjon: Nederland

* Kapteinen på et knallsterkt hollandsk lag. Kommer fra en eventyrlig vår med seier i La Fleche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège og Amstel Gold Race. Årets vinner av Giro d’Italia sammenlagt.



– God på det aller, aller meste. Er favoritt til å vinne regnbuetrøya både på tempo og fellesstart, sier TV 2-kommentator Christian Paasche.

TIL BERGEN: Anna Van Der Breggen. Ezra Shaw , AFP

Alexander Kristoff

Alder: 30

Nasjon: Norge

* Norges beste spurter de siste årene. Vinner av Milan­-San Remo (2014), Flandern Rundt (2015) og fellesstarten i EM i august i år.

– VM-løypa passer veldig bra for Kristoff hvis han er i toppform. Bør være en av de store favorittene, sier VGs sykkelekspert Sigurd Stenwig.

TIL BERGEN: Alexander Kristoff. Bjørn S. Delebekk , VG

Les også: Sjekk Kristoffs nye luksushjem

Michael Matthews

Alder: 26

Nasjon: Australia

* Het rytter fra «Down Under». To etappeseiere i årets Tour de France og vinner av den grønne poengtrøyen. Ble nummer to bak Peter Sagan under VM i 2015.



– Jeg har prøvd å fronte ham som favoritt i tidligere VM. I år tok han med seg poengtrøyen i Tour de France og vant to etapper. Rett og slett en meget god klatrer som også har en het avslutning. Han er en type rytter som slår Boasson Hagen i en spurt, sier Jarle Fredagsvik, redaktør i procycling.no.

TIL BERGEN: Michael Matthews. Geoffroy Van Der Hasselt , AFP

Christopher Froome

Alder: 32

Nasjon: Storbritannia

* Den beste sammenlagtrytteren de fire-fem siste årene og har blitt mer allsidig. Har blitt god utfor, sterkere på flatene og er en veldig komplett sykkelrytter. Vant Tour de France for fjerde gang i sommer.

– Hvis han stiller på tempoen er han definitivt en av de store favorittene, om ikke den største. Den bakken opp Fløyen kan være perfekt for ham, sier VGs sykkelekspert Sigurd Stenwig.

TIL BERGEN: Christopher Froome. Jeff Pachoud , AFP

Les også: Eksproffens treningstips