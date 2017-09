Sykkel-VM: De usynlige heltene

Kommentar La oss snakke litt om reservekeepere. Om materialforvaltere. Men først og fremst om hjelperyttere.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Det er to hovedgrunner til å holde på med idrett.

Den ene handler om hva du kan oppnå som enkeltperson.

Hvordan kan fysisk forbedring gi selvbildet en boost – med «me, myself and I» som drivkraft for å skinne litt ekstra?

Den andre handler om hva du kan oppnå sammen med andre.

Om idrett som lim, noe som binder oss sammen, og viser at vi kan utvikle oss sterkere sammen enn det vi får til på hver vår tue.

Arketypene er lette å identifisere innenfor disse bolkene – og på fellesskapssiden er de mest interessante eksemplene.

HER ER LAGET: De norske syklistene var fredag smalet foran fellesstarten for menn. Fra venstre August Jensen, Vegard Stake Laengen, Truls Korsæth,Odd Christian Eiking, Edvald Boasson Hagen, Alexander Kristoff , landslagssjef Stig Kristiansen, Kristoffer Skjerping, Daniel Hoelgaard og Amund Grøndahl Jansen. Foto: Marit Hommedal , NTB scanpix

For eksempel de som lever med å være reservekeepere i sesong etter sesong, som aldri får vise seg frem når poengene skal sankes inn, men like fullt spiller en uvurderlig rolle for totalen.

Akkurat som materialforvalteren eller banemannen, de som utøver hele sitt idrettslige virke som tilretteleggere.

Men så har du mellomtingen, da. Og da må vi snakke om sporten som preger Bergen denne uken.

Det finnes grovarbeidere i en rekke idretter, men det er noe spesielt med en viss kategori syklister.

De som er med når det svettes – men sjelden når det hylles.

Sykling er jo både en enmannssport og en fellesskapsport, avhengig av anledning, og få andre steder settes det så strenge krav til lojalitet rundt å ha ulike roller i et lag.

Det får vi et innmari tydelig eksempel på her i Bergen, nå som et fantastisk VM skal avsluttes med fellesstarten søndag.

Det er ni norske ryttere på startstreken.

Hvis du hadde spurt Ola Nordmann om navnene på de syv som ikke er Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen, tror jeg treffraten hadde vært temmelig tynn.

For August Jensen, Vegard Stake Laengen, Truls Korsæth, Odd Christian Eiking, Kristoffer Skjerping, Daniel Hoelgaard og Amund Grøndahl Jansen er strålende syklister, men antallet ganger de blir stoppet på gaten for å skrive en autograf, er trolig tilnærmet lik null.

I oppkjøringen til VM har jo ALT handlet om Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen, de to som nå deler kapteinsvervet i laget, og som i år forhåpentligvis klarer å samarbeide bedre enn de gjorde da planen gikk skeis i Doha for et år siden.

Men det er utad.

Innad er det ni mann som er tema.

Det er nemlig en forutsetning for at én av de to stjernene skal ha nubbesjans til å realisere gulldrømmen, at lagkompisene legger det til rette for dem.

Selv om de andre på laget trolig knapt vil bli nevnt i heltedyrkelsen dersom det skulle bli norsk jubel, vil det være utført helt avgjørende grovarbeid underveis, i det som er et uhyrlig komplisert taktisk samspill.

I forkant er det gjennomgått utallige variabler for hvordan løpet kan ende med å utvikle seg, og hva som kreves av den enkelte i ulike tenkelige situasjoner.

Her er det landslagssjef Stig Kristiansens rolle å styre tangentene, assistert av Gabriel Raschs verdifulle detaljkunnskap om konkurrenter.

I sykkel er rytterne flasket opp med at det er lag-lag-lag som gjelder, og at ens egen funksjon i det store bildet må overskygge det individuelle, dersom ønskede resultater skal oppnås.

Det innebærer at du når som helst kan bli kommandert til å «ta en for laget», selv om det plutselig skulle ha dukket opp en sjanse på egen hånd.

Og sånn må det nesten være.

Det er like fullt noe fascinerende over hjelperytterne, de selvoppofrende syklistene, som går kronisk under offentlighetens radar.

Det vil aldri bli fullt flomlys på hverdagsheltene, i en verden der det er stjernene som skinner.

Men om det fantastiske skulle skje, uavhengig av om det måtte være Kristoff eller Boasson Hagen som havner i sentrum, så klarer vi kanskje å sende i det minste en aldri så liten tanke til de syv som tråkker seg gjennom 276 kilometer for å være der for en lagkamerat?

Det er ikke grunnmuren som er den mest prangende delen av et hus. Men uten den faller reisverket sammen.