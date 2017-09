Sykkel-VM: Bakrusen burde vært unngått

Kommentar Uansett hvor morsom en fest har vært, blir totalinntrykket påvirket dersom det ikke er dekning på kortet når regningen skal gjøres opp.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Den postkort-vakre folkefesten i Bergen skaper et skikkelig sug etter mer.

Etter en tid der to mislykkede OL-initiativer har skapt skepsis til å påta seg store arrangementer på norsk jord, klarte bergenserne å tydeliggjøre de supermorsomme sidene ved å invitere til idrettsfestivitas.

Trolig er effekten av sykkel-VM et skikkelig boost for mange nordmenns innstilling til å være vertskap i fremtiden.

Du skal ikke se bort fra at effekten er så klar at en meningsmåling før og etter pedalpartyet, ville gitt tydelig utslag i positiv retning på nordmenns holdninger til å søke om OL igjen en vakker dag.

LES OGSÅ: Vil ikke si hvor stort underskuddet blir

Nettopp derfor er det så synd at det, parallelt med de gode minnene, umiddelbart følger en motstrøm med arven etter pedalpartyet.

For her er det foretatt valg som dessverre ikke er til å begripe.

Skal man våge seg på å være litt edruelig etter at festrusen er avtagende, er det jo én ting som er avgjørende når man arrangerer et mesterskap med betydelige fellesskapsmidler; forutsigbarhet rundt hvordan disse blir brukt.

Idrettsarrangementer har, med god grunn, ikke verdens beste rykte på seg hva gjelder økonomistyring.

Derfor blir det ekstra velvilje-sårbart for fremtidige prosjekter om det oppstår nye smeller, og ikke minst om disse kan spores tilbake til svake ledervurderinger. For sykkel er det dessuten vonde minner fra forrige VM i Norge.

Når det gjelder mesterskapet som akkurat er over, skal det understrekes at vi ikke vet hvor totalen lander, men det er ikke spesielt beroligende å høre hvor unødvendige problemer arrangøren har skapt for seg selv.

Ja, valuta er en vanskelig øvelse.

Ja, arrangøren baserte seg på et råd de hadde hentet inn da de droppet å sikre seg mot valutarisiko.

Men nei, det betyr ikke at det er mulig å fraskrive seg ansvaret for en helt unødvendig risiko.

Det var en rimelig påregnelig risiko at valutaen kunne svinge i uønsket retning, at kronen kunne svekkes i stedet for styrkes opp mot euroen, og denne sårbarheten kunne og skulle vært unngått.

Dersom det stemmer at dette kan skade regnskapet med over 8 millioner kroner, er det noe de ansvarlige må ta på ytterste alvor. Og det er forståelig at ansvarlige politikere ikke umiddelbart står klare med lommeboken, selv om det fort kan ende med et ekstrabidrag til syvende og sist.

Alt dette er det selvsagt lettere å komme med i ettertid enn når man står midt i situasjonen, men gitt hvor viktig det er å eliminere farer som kan få stor innvirkning, er det ikke urimelig å hevde at det burde vært mulig å svinge utenom dette hullet i veien.

Ekstra kjipt blir det at en eventuelt sykkelsmell selvsagt vil gi vann på møllen til alle som mener fellesskapsmidler best brukes til helt andre ting enn idrettslig lek og moro i stor skala.

For denne gruppen får jo argumenter servert på sølvfat, dersom vi nok en gang ser at idrettsarrangører må be om mer penger, fordi lederne ikke evnet å holde styr på balansen mellom budsjett og regnskap.

Det bør jo faktisk være sånn at du har de pengene du har, og så må du operere innenfor de rammene, også når vi snakker om idrett.

Nå skal det understrekes at sykkel ikke akkurat er den letteste idrettsgrenen økonomisk sett. Her er ikke noe avlukket stadion der det kan tas høye inngangsbilletter, og sammenholdt med for eksempel fotball, er det mye mindre å hente på trøyesalg og lignende. Det skaper en ekstrem sponsoravhengighet, og ikke minst en betydelig konjunktursårbarhet.

Men nettopp derfor er valuta-gamblingen så uforståelig.

I dette tilfellet har dessuten oljesmellen hatt uheldig innvirkning, og den var det mange som ikke forutså. Men samtidig er det ikke mulig å si noe sikkert om hvor mye større sponsorinteressen hadde vært, dersom et fat fortsatt hadde innbrakt over 100 dollar.

Parallelt med at det varsles om mørke totalskyer, er det en stadig eskalerende gladhistorie på gang. Den handler om en rørende giverglede, der stadig flere ønsker å bokstavelig talt sette pris på de fantastiske opplevelsen sykkel-VM skapte. Kronerullingen har allerede kommet opp i over 3 millioner kroner, og du skal slett ikke se bort fra at givergleden kommer til å fortsette, og det i en grad som i beste fall kan løse en god del av floken.

Det er i tilfelle en meget gledelig utgang på en kinkig situasjon.

Men samtidig endrer det ikke på et overordnet forhold det er nødvendig å problematisere, også når en fest har vært innmari artig.

Folkefest og økonomistyring trenger ikke å være som olje og vann – dersom ledelsen av prosjektet er god nok.