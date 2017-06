Suksesstrener om kvinnesykling: Når resultatene kommer, vil de få plassen de fortjener

LÅNKE (VG) Stein Ørn (49) mener sportslig suksess er langt viktigere enn hvilke premier de får, for å styrke norsk kvinnesykling.

– Jeg tror alt dreier seg om resultater, om å få gode ryttere som er der over tid, og som folk kan assosiere seg med, sier suksesstreneren Stein Ørn.

Alexander Kristoffs trener og stefar hjelper også en av Norges mest talentfulle kvinnelige syklister: 18 år gamle Susanne Andersen, som fredag ble norgesmester i gateritt på Levanger.

Han har fått med seg VGs saker den siste uken om tilstanden i norsk kvinnesykling.

Ørn mener det kun er én medisin som hjelper: Å få nye, norske profiler.

– I Norge har vi tradisjon for at vi med gode kvinneutøvere får oppmerksomhet om idretten, sier han til VG.

Tror prestasjoner vil gi holdningsendring

Susanne Andersens far, Pål Amundsen, mener regelverket for kvinnesykling i Norge er med på å skremme flere bort fra sporten.

– Forbundet skremmer jentene bort og det har de gjort i årevis, sa han til VG tidligere i uken.

Å fokusere på regelverk og tidsgrenser i nasjonale ritt, mener derimot Ørn er å begynne i feil ende.

– Når resultatene kommer, så vil de få den plassen de fortjener, sier han.

Han er klar på at det er helt greit å reagere på forskjeller, som da jentene og guttene fikk forskjellige premier under NM i terrengsykling, men i det lange løp er det kun én ting som vil skape endringer:

– Prestasjonsfremgangen vil også drive med seg en holdningsendring, sier han.

– Det kan hende at om fem år, så er det jentesykling som er det mest interessante, legger Ørn til.

NM: 175 menn, 51 kvinner

Søndag skal NM-medaljene i fellesstart for landeveissyklistene deles ut på Lånke i Stjørdal. Startfeltet der illustrerer noe av forskjellen mellom kjønnene i norsk sykkelsport.

For mens herrenes startfelt teller 175 syklister, er det kun 51 på start i kvinneklassen.

Ørn mener likevel han ser tegn på bedring for statusen til norsk kvinnesykling. Det takker han blant annet Roy Moberg og jobben han har gjort med Ladies Tour of Norway i Halden.

– Det er viktig. Det er mye viktigere enn hva slags type premie man får, sier suksesstreneren.

Ørn trekker også frem jobben blant andre Tone Hatteland Lima og det norske profflaget Team Hitec har gjort.

– Det at Hitec greier å fortsette å satse, er det viktigste fremskrittet i norsk kvinnesykling. Nummer to er det de har gjort i Halden, hvor de får eksponert det for et norsk publikum, mener han.