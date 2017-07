Sportsministeren om mulig Tour-start i Norge: – Fantastisk nyhet

STATION DES ROUSSES (VG) Det jobbes målrettet for at Tour de France skal starte i Norge om få år. Chris Froome syns det er en interessant mulighet.

Etter det VG erfarer er det blant annet miljøet rundt Arctic Race of Norway som arbeider med dette. Det nordnorske sykkelrittet er eid av ASO, som også eier Tour de France.

– På grunn av prosessen man jobber med, ønsker jeg ikke kommentere dette nå, sier Arctic Race-sjef Knut-Eirik Dybdal.

Han befinner seg i Frankrike, og kunne se Lilian Calmejane vinne gårsdagens etappe i Tour de France. Chris Froome beholdt den gule ledertrøya i rittet.

Team Sky-kapteinen møtte til pressekonferanse på toppen av Station des Rousses i 18-tiden. Da VG konfronterte ham med de norske Tour-planene smilte Froome.

– Det er en interessant mulighet. Jeg har aldri vært i Norge selv, så jeg kan ikke si noe om hvordan jeg tror det kan bli. Men jeg vet at norske fans vil gi Tour de France hva rittet fortjener i en «Grand depart». Norske fans er veldig gode fans av sykkelsporten, sier han.

Tour de France har lang tradisjon for å gjeste utenlandske byer. Det er med på å promotere rittet, og sørger for store inntekter. I år betalte tyske Düsseldorf 117 millioner kroner for å huse Tour-åpningen.

Intensjonen er at dette skal tjenes inn igjen gjennom turisme, markedsføring av byen og økt fokus på sykling.

– Dette er fantastiske nyheter for sykkelsporten. Om dette blir en realitet får man muligheten til å vise frem sykkelmiljøet, som holder et høyt nivå i Norge. Men like viktig er muligheten til å få vist frem Norge fra sin aller beste side. Selv om ikke rytterne har tid til å nyte den eksepsjonelle naturen vår, så vises den på TV-skjermene til millioner av mennesker. På den måten markedsfører vi Norge overfor turister, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) til VG.

Hun befinner seg i Frankrike og følger dagens Tour de France-etappe fra en følgebil.

– Prislappen kan ligge rundt 100 millioner kroner. Hva tenker du om det?

– Det er mye penger, men slike arrangementer gir mye tilbake i form av blant annet arbeidsplasser. Som sportsminister er jeg opptatt av at vi skal ha flest mulig store kultur- og idrettsarrangementer i Norge. Jeg mener betydningen er stor utover selve opplevelsen, sier Helleland.

Logistikk og avstand til Frankrike utelukker Nord-Norge. Men VG vet at det allerede har vært etablert en kontakt med enkelte sentrale byer på Østlandet.

Logistikk er også den store utfordringen i denne delen av landet. Det å få et så stort apparat som Tour de France er fra Norge til Frankrike, der rittet vil fortsette, i løpet av kort tid er en nøtt som må knekkes.

VG er ikke kjent med hvilket år man har ambisjoner om å få Tour de France til Norge. Men startbyene for de neste årene er allerede spikret: I 2018 starter rittet vest i Frankrike. I 2019 er det belgiske Brussel som er plukket ut.

Dermed er det grunn til å tro at 2020, 2021 eller 2022 er aktuelle år.

I år startet Tour de France i Tyskland. For to år siden i Nederland, og for tre år siden i Yorkshire i England. Det var en gedigen suksess, sier journalist Daniel Friebe.

Han dekker Tour de France for ITV, og har skrevet bøker om både Mark Cavendish og Eddy Merckx.

– Sykkelrittet Tour of Yorkshire er et direkte resultat av Tour de France den gangen. Nå er hele regionen opphengt i sykling. De har lagt inn bud for VM, og ønsker seg etapper i Spania rundt. Tilskuertallet var enormt, og folk i området kaller Yorkshire for «syklingens hjemsted i England», sier han til VG.

– Var det verdt pengene?

– Svaret er definitivt «ja» når det kommer til det å utvikle sykkelsporten og folks oppmerksomhet rundt det å sykle. Men det er som med reklame: Hvordan regner man ut akkurat hvilke kroner som er resultatet av reklamen? Suksessen er uansett ubestridt.

– Hva tenker du om Norges sjanser dersom man faktisk søker?

– Tour de France har ikke vært så dristige tidligere. De har riktignok vært i Irland (1998). Det er et stykke til Norge. Men ut fra hva jeg har sagt fra Arctic Race så er entusiasmen der, og dere har gode ryttere i Norge. Norge kan utvilsomt skape noe som vil se spektakulært og fantastisk ut, sier Friebe.

PS! Hele 2000 journalister følger Tour de France. Rittet sendes i 190 land. 60 TV-kanaler sender direkte. Mer enn 500 hoteller får ifølge arrangøren besøk tilknyttet Tour de France.