Sunweb-herrene ville ikke være noe dårligere enn kvinnene. Etter en gnistrende god avslutning, sikret det tyske laget storeslem den første dagen under sykkel-VM i Bergen.

Det ble en skikkelig sekundstrid på tampen av den første øvelsen for herrene under årets sykkel-VM i Bergen. Og for en vanvittig folkefest det ble i Bergen, med strålende solskinn og et kjempestort oppmøte gjennom alle de 42 kilometerne fra Askøy til Bergen sentrum.

– Veldig fine omgivelser og fin løype, sa Kristoff etter målgang, og svarte følgende på spørsmål om det var en fantastisk start på VM:

– Det kunne ikke vært bedre.

Fra kvinnenes lagtempo: Sunweb-jentene tok første gull i Bergen-VM

Avslutning i verdensklasse

Sunweb lå lenge bak de store kanonene, men avslutningen var av ypperste klasse, og i mål var de 8,29 sekunder foran BMC Racing Team fra USA. I førersetet for Sunweb var nederlandske Tom Dumoulin, som blant annet har en Giro d'Italia-seier på CVen.

Og Dumoulin var i himmelen da han ble intervjuet etter at seieren var et faktum.

– Først klarte damene det, så var det oss. Helt crazy, helt utrolig, uttalte Dumoulin i seiersintervjuet.



– Vi holdt en god fart hele tiden, og vi klarte oss over toppen. Det var ikke forventet, men veldig gøy.

Det tyske laget lå bak BMC etter 38,1 kilometer, men avsluttet sterkt og tok med det dagens andre Sunweb-gull, etter at damene vant tidligere på dagen.

Sammen med Dumoulin var det Lennard Kamna, Wilco Kelderman, Søren Kragh Andersen, Michael Matthews og Sam Oomen som vant gull for Sunweb.

Skuffende av Team Sky

Team Sky, anført av engelske Chris Froome, var store favoritter, men klarte ikke å innfri favorittstempelet. De endte på en skuffende 3.plass, drøye 22 sekunder bak Sunweb.

– Det var ikke det vi hadde håpet på. Geriant Thomas hadde ikke den beste dagen og falt av, men vi kunne ikke vente på han. Da var vi bare fire. Vi åpnet nok litt for hardt de første 10 kilometerne, og det svei vi for etterpå, sa sportsdirektør Gabriel Rasch til TV 2 etter målgang.

Alexander Kristoff og hans Katusha kom på niendeplass, mens Truls Korsæth og Astana endte på 11.plass.

Av de norske lagene var det Joker-Icopal som noterte seg for den beste plasseringen med en 13.plass.