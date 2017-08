Værstebrua i Fredrikstad stoppet syklistene like før mål under andre etappe av Ladies Tour of Norway. – Helt katastrofe, sier TV 2-ekspert Johan Kaggestad.

– Det er trist. Jeg må beklage at dette har skjedd. Jeg må si jeg er ganske emosjonell når slikt skjer, det satte meg rett ut, sier rittdirektør i Ladies Tour of Norway, Roy Moberg, til TV 2.

Fem kilometer før mål på den andre etappen av Ladies Tour of Norway gikk Værstebrua i Fredrikstad opp for å slippe en seilbåt forbi.

Dermed måtte både bruddet på fire syklister, som egentlig hadde en luke på 25 sekunder, og hovedfeltet pent finne seg i å stoppe.

Da broen etter noen minutter gikk ned igjen, var utbryternes forsprang borte.

Siden bruddet hadde under 30 sekunder i forsprang, bestemte rittkommissærene at alle skulle starte samlet etter broen, ifølge Procycling.no.

– Dette er et sjokk for alle sammen. Dette er tragisk for alle som er involvert. Hva som er den reelle årsaken til at slikt kan skje har jeg ingen kommentar til nå, dette må vi se nærmere på, sier Moberg til TV 2.



Kaggestad: – Helt katastrofe

TV 2-kommentator Johan Kaggestad var klar i sin dom over det som skjedde.

– Det er helt katastrofe, sa han.

Teknisk rittleder Sondre Sortveit sier ifølge Fredrikstad Blad at kommunen var varslet, og at broåpningen dermed var utenfor rittets kontroll.

Avisen har også vært i kontakt med brovakten, som forteller at det var usikkerhet rundt passeringstidspunktene, som bidro til misforståelsen.

Australsk spurtseier

Ladies Tour of Norway er Skandinavias eneste World Tour-ritt for kvinner, og samler en rekke store store ryttere.

Australske Chloe Hosking fra Alé Cipollini vant den 14 mil lange etappen inn til Fredrikstad, foran WM3 Energie-rytter Marianne Vos og Team Sunwebs Ellen van Disjk.

Hosking leder sammenlagt etter to av tre etapper.