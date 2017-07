Se syklistens ekstreme bein

Polske Pawel Poljanski (27) sitt bilde av beina hans går viralt. Han er ikke den første syklisten som får oppmerksomhet for leggene sine.

Etter den 16. etappen av Tour de France la Bora-Hansgrohe-løperen ut et bilde på Instagram og Facebook hvor han viser fram sine to bein med blodårer som tyter ut.

– Etter 16 etapper tror jeg beina mine ser litt trøtte ut, skriver Poljanski til bildet.

Posten til Poljanski har fått stor oppmerksomhet på nett og i medier.

Dr Bradley Launikonis, fra University of Queensland's School of Biomedical Science, forklarer til ABC hva som skjer når Tour de France-utøverne sykler lange distanser.

Også før har syklistene vist fram beina sine. Dette gjorde Chris Froome, som leder Tour de France få dager før målgang, i 2014. Foto: Sky, skjermdump Twitter.

– Mengden blod som normalt går ned til beina våre, er fem liter per minutt for hvem som helst i ro. For en uutdannet idrettsutøver vil deres maksimale trening ha 20 liter per minutt som strømmer gjennom musklene, sier Launionis.

– Disse elitesyklistene vil ha det dobbelte, cirka 40 liter per minutt. De har enorme mengder blod som beveger seg rundt. Blodet kan svømme der, og det er det som skjer i dette ekstreme tilfellet. Derfor ser man det så tydelig, fortsetter han.

Poljanski deltar i touren for første gang i karrieren. Foreløpig er han nummer 75 i sammendraget, tre plasser foran Edvald Boasson Hagen. Nesten to timer bak lederen Chris Froome.

Leggene til George Hincapie fikk mye oppmerksomhet da det ble tatt bilder av leggene hans i 2011. Foto: Bogdan Cristel , Reuters

Flere ganger tidligere har syklisters blodårer fascinert. I 2011 var det daværende BMC-rytter George Hincaipe som fikk stor oppmerksomhet for noen uvanlige årknuter.

– Hincapie er den eneste jeg har sett med slike legger, med unntak av noen damer i en viss alder, sa tidligere proffsyklist Mads Kaggestad til VG den gang.

Han la opp i 2012 etter 15 år i Tour de France. Årets tour nærmer seg slutten. Kun fem etapper gjenstår før løperne er i mål for siste gang i Paris til søndag.

Chris Froome leder foreløpig med 18 sekunder foran Fabio Aru og 23 sekunder foran Romain Bardet i sammendraget. Også Rigoberto Uran har kontakt, 29 sekunder bak.

Marcel Kittel og Michael Matthews kniver om den grønne trøya.