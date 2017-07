Sagan om utestengelsen: – Jeg gjorde ikke noe galt

Onsdag brøt Peter Sagan tausheten, etter at han tirsdag ble kastet ut av Tour de France.

– Jeg er ikke enig med juryen, for jeg mener at jeg ikke gjorde noe galt, sier Peter Sagan (27) til et samlet pressekorps onsdag formiddag, ifølge TV 2.

Selv om han er uenig, aksepterer han utestengelsen.

På slutten av tirsdagens femte etappe av Tour de France, kjørte Mark Cavendish i sikkerhetsgjerdet etter å ha blitt presset av Sagan.

Cavendish brakk kravebenet og må bryte touren, mens Sagan til slutt ble kastet ut av rittet.

Hverken Sagan eller hans tyske Bora-lag lot seg intervjue tirsdag, men onsdag brøt den slovakiske stjernen tausheten.

SJOKK: Peter Sagan ble tirsdag kastet ut av årets Tour de France. Foto: Peter Dejong , AP

– Det var en gal spurt. Slikt har skjedd før og det er ikke siste gang. Jeg håper Cavendish blir frisk fort. Jeg pratet med han i går, sier Sagan.

Da den utestengte rytteren ble spurt om protesten laget hans har lagt inn, ble seansen avbrutt og Sagan ført bort fra de fremmøtte pressefolkene.

Først deplassert - så kastet ut

Den slovakiske stjernen ble først deplassert til sisteplass på etappen, noe Cavendish' teamsjef i Team Dimension Data, Douglas Ryder, reagerte kraftig på.

– Det er ikke slik sykkelløp skal foregå. Det er ikke riktig. Det har forekommet skalling tidligere, der vår rytter ble kastet ut av hele rittet. Ikke bare etappen. Noen virker å slippe unna med alt, mens andre… sa han tirsdag ettermiddag.

Noen timer senere kom sjokkbeskjeden fra juryleder Philippe Marien: Sagan blir kastet ut av årets Tour de France.

Anket utestengelsen

Hans tyske Bora-lag anket utestengelsen rett etter midnatt.

Tirsdag kom laget med en pressemelding om den dramatiske avgjørelsen. Utover det ville de ikke kommentere, før Sagan onsdag møtte pressen.

«Jeg visste ikke at Mark Cavendish var bak meg i spurten. Han kom på høyre side, og jeg forsøkte å følge hjulet til Alexander Kristoff. Mark kom skikkelig fort bakfra og jeg hadde ikke tid til å reagere og gå mot venstre. Han kjørte rett i meg, og inn i gjerdet» skrev de i pressemeldingen.

Saken utvides!