Sagan kastet ut av Tour de France

VITTEL (VG) Dimension Data-laget til Edvald Boasson Hagen (30) reagerte voldsomt etter at kollisjonen mellom Peter Sagan og Mark Cavendish. Så tok Tour de France-juryen i rittet affære.

Klokken 18.55 kom nemlig sjokkbeskjeden på pressesenteret i Vittel: Peter Sagan, regjerende verdensmester, er kastet ut av årets Tour de France.

Juryleder Philippe Marien leste opp beskjeden, men ønsket ikke å ta imot spørsmål fra noen hundre journalister før han forlot lokalet bare minutter senere.

– Sagan satte enkelte kollegaene sine i fare i spurten, sa Marien.

Da hadde det gått et par timer siden Cavendish havnet i gjerdet i høy hastighet med noen få hundre meter igjen til mål. Velten var av det stygge slaget og sender trolig spurtfenomenet ut av årets Tour de France.

BAKGRUNN: – Noe av det styggeste jeg har sett

Da «Cav» tuslet ut av bussen en liten time etter målgang, var hadde han en bandasjert arm i fatle. Han var ikke optimistisk med tanke på videre Tour-deltakelse, fortalte briten.

«Hvis jeg sier hva jeg mener akkurat nå kommer det ord jeg vil angre på. For å kjøre tidenes understatement.....Dette er en skandale! Er det helt på jordet konspiratorisk å lure på hvor mange lag som har rottet seg sammen og lagt press på juryen her?» skriver Eurosport-kommentator Arild Eriksen på Twitter.

PREGET: Mark Cavendish trillet slik til mål. Foto: Benoit Tessier , Reuters

– Det er en skikkelig nedtur for hele rittet, sa utstøtte Lance Armstrong på sin Podcast i USA.

Tidligere spurter Robbie McEwen mener en diskvalifisering på etappen hadde vært riktig - men støtter ikke avgjørelsen om å kaste Sagan ut av hele rittet.

Mens Cavendish var rolig i møte med media etter målgang, var lagsjefene hans betydelig mer forbannet.

– Det er ikke slik sykkelløp skal foregå. Det er ikke riktig. Det har forekommet skalling tidligere, der vår rytter ble kastet ut av hele rittet. Ikke bare etappen. Noen virker å slippe unna med alt, mens andre… sier lagsjef Douglas Ryder og lar ordene henge i luften.

Han sa det ikke rett ut, men hintet kraftig om at Sagan burde kastet ut av hele Tour de France etter det som skjedde på oppløpet i Vittel.

– Har dere vært i kontakt med Sagan?

– Nei. Han var utenfor bussen vår en liten stund, men nei, sier Dimension Data-sjefen til VG.

Enda mer irritert var tyske Rolf Aldag, som er sjef for det sportslige støtteapparatet i Dimension Data.

– Vi har hatt hendelser der ryttere har slått hverandre og blitt kastet ut av rittet. Vi har hatt en situasjon der Mark Renshaw stanget en annen rytter og ble kastet ut av rittet. Her har vi en situasjon der noen har, med vilje, dyttet andre av sykkelen med albuen. Hvis han får 30 sekunders straff for dette, så er døren åpen for å ta med en pistol neste gang, sier han.

Mark Cavendish' videre deltakelse i Tour de France er ikke kjent ennå.

– Jeg fulgte (etappevinner) Demare på yttersiden, og så kom Sagan mot meg. Det var det som skjedde, forklarte han utenfor lagbussen til Dimension Data tirsdag kveld.

På spørsmål om Sagan hadde beklaget, svarte sykkelikonet «ja».

– Jeg går godt overens med Peter, men jeg vet ikke… Om han bare skiftet bane, så er det én ting – men det med albuen. Jeg er ingen fan av sånt, sier Cavendish.