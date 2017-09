Så nær var Kristoff VM-gullet

BERGEN/OSLO (VG) Her er bildet som viser hvor lite som skilte mellom verdensmester Peter Sagan (27) og sølvvinner Alexander Kristoff (30)

Vi husker fortsatt millimeterduellen til Edvald Boasson Hagen i Tour de France i år, men det er vanskelig å komme nærmere et VM-gull enn dette.

Målfotoet over viser hvor lite som skilte Alexander Kristoff og Peter Sagan på oppløpet etter 267,5 kilometer på sykkelsetet på fellesstarten i Bergen.

Det er snakk om et par centimetere.

– Det er jo bittert. Det er det. Det er langt nær det samme å bli nummer to, konstaterer en noe skuffet Kristoff overfor VG.

– Jeg kastet frem sykkelen, men uansett om jeg hadde kastet den frem mer, så hadde det ikke holdt. Men kanskje dersom oppløpet hadde vært 10-15 meter lenger, hadde jeg kanskje kommet tilbake. Han kom forbi meg, men jeg utlignet farten og nesten komme forbi ham tilbake. Dessverre kom han forbi og jeg var ikke rask nok, sier han.

– Gleder du deg over det sølvet her, eller bare drukner det i bitterheten?

– Jeg er bitter for at jeg ikke klarte det, for jeg hadde alle muligheter. Jeg følte meg bra og jeg følte jeg holdt spurten bra. Det var bare det at han spurtet enda bedre. Sagan i slike løyper er nesten umulig å slå, svarer Kristoff.

– Vil du se hvor nærme du var?

– Ja. Det var så nærme ja. Men du ser han vinner jo. Men jeg hadde en følelse på at han var foran.

VG Sportens kommentator: Tapte ikke gullet, vant sølvet



Gjør som Kristoff - se hvor nærme han var i den dramatiske spurten:

Etter målgang ble det tid til en kjapp prat med overmakten for Kristoff.

– Han sa han synes synd på meg for at jeg på hjemmebane ble nummer to. Men jeg skjønner at han ikke lar meg vinne, ler Kristoff til VGs utsendte.

– Hva skal vi si om Sagan?

– Det er vel en av de største talentene vi noensinne har sett, sånn historisk. Tre ganger verdensmester på rad er det bare han som har klart, og de to bak han var ikke så ille, men når man er så nærme er det jo surt.

På motsatt side sto en glisende Sagan. Som første syklist i historien kunne han juble for tre strake VM-gull.

– Jeg kan ikke beskrive følelsen. Det er helt utrolig, sier Sagan overfor VG og et samlet pressekorps.

– Det var nære, men jeg er veldig glad på egne vegne. Denne var det hardeste (VM-gullet), for alle forventer noe av deg, og alle vet om deg og at du vil vinne. Alle er oppmerksomme på deg og løypen var hard, fortsetter han.

Også politiet var med på festen i Bergen:

På det TV 2-sendte intervjuet rett etter målgang dediserte han seieren til to andre.

– Jeg vil dedisere denne tredje VM-tittelen til Michele Scarponi. Han ville hatt bursdag i morgen. Det var en trist historie. Jeg ønsker familien lykke til. Så vil jeg dedisere seieren til konen min. Vi venter baby. Det var en fin avslutning på sesongen.

