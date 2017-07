CHAMBERY (VG) Richie Porte (32) føk inn i fjellveggen i 80 kilometer i timen. Ifølge rittlege Florence Pommery var BMC-kapteinen redd da han lå i veibanen etter den stygge velten.

Ulykken skjedde på vei ned fra dagens siste fjell på den åttende etappen av Tour de France. Side om side med andre sammenlagtfavoritter, leste Porte svingen helt feil og havnet i grøfta. Deretter suste han over veien – og rett inn i fjellet.

Episoden var av det svært stygge slaget. Rittlegen til Tour de France ankom imidlertid ulykkesstedet raskt.

– Det sto bedre til med ham enn vi fryktet. Han var stabil. Vi sjekket først at det ikke var snakk om noen store brudd, før vi fikk ham i ambulansen. Deretter ble han kjørt til sykehuset for å ta en «body scan», sier Pommery til VG i målbyen Chambery.

BAKGRUNN: Richie Porte deiset inn i fjellvegg

Hun forteller at Porte var ved bevissthet, og at han husket hva som hadde skjedd.

– Porte klarte å orientere seg. Jeg spurte «Hvor gammel er du?», «Hva heter du?» og «Hva gjør du her?». Han svarte «Jeg er i Tour de France, jeg har nettopp veltet og navnet mitt er Richie Porte». Så spurte han meg om brillene sine, for de var visst veldig dyre. Men jeg kunne ikke se brillene hans. Så han virket ok. Men man må være forsiktig, sier rittlegen.

– Hva var førsteinntrykket ditt da du ankom?

– Han var redd. Han husket jo krasjen, og lurte på om han hadde brukket noe. Vi snakket og jeg stilte ham flere spørsmål, før jeg stilte de samme spørsmålene på nytt. Så beveget han på seg, og sa at han ikke hadde spesielt vondt. Jeg sa likevel at vi måtte ta en «body scan», siden farten var så høy. Man vil ikke oppleve at han får problemer om et par timer, sier Pommery.

Saken fortsetter videoen. Se krasjen her:

Kristoff hadde hjertet i halsen



Alexander Kristoff klarte tidslimiten med et par minutters margin søndag ettermiddag. Den siste utforkjøringen, der Porte fikk et vondt møte med fjellveggen, var ekkel, antydet nordmannen.

– Det var en humpete vei, og utforkjøringen var ganske teknisk. Jeg satt med hjerte i halsen et par ganger selv, sier Kristoff til VG.

Fikk du med deg? Hushovd tror på norsk Tour-start

Dan Martin ble feid i bakken av Porte, da BMC-kapteinen skled over veibanen. Martin kom seg imidlertid på sykkelen igjen og fortsatte rittet.

– Vi lå et par minutter bak Richie, og jeg så at han slet med smerter da jeg kom dit. Vi måtte vente til legen kom, men det viktigste var at han var bevisst, sier BMCs sportsdirektør, Fabio Baldato, utenfor lagets buss i Chambery.

– Vi er alle lei oss. Richie har jobbet hardt frem mot dette rittet i hele år. Han hadde fortjent et godt resultat, legger han til.

Så du denne? Statsråden om Tour-idé: – En fantastisk nyhet

Froome-smell



Chris Froome gikk på sin side helt klar av ulykken. Han mistet derimot sin viktigste hjelperytter, Geraint Thomas, tidligere på dagen.

Det er et voldsomt slag i ansiktet på Team Sky.

– Dagens etappe var brutal. Det å tape Geraint Thomas var fryktelig for oss, og det at rittet mister Richie Porte er et slag i ansiktet på Tour de France. Fryktelig synd, sier Tour-lederen.

– Geraint har brukket kragebenet. Han er helt knust selvsagt, sier Sky-sjef Dave Brailsford.

Chris Froome svarte på engelsk på pressekonferansen i 18.15-tiden søndag kveld. Da en fransk journalist, som ikke snakker engelsk, deretter stilte det første spørsmålet én gang til – på fransk – sa Froome at han allerede hadde svart og at det kommer en oversettelse etterpå.

Da enda en fransk journalist deretter stilte nøyaktig det samme spørsmål igjen, på fransk, fikk Froome nok: Han la fra seg mikrofonen og dro sin vei.

Det er sjelden kost. Sky-kapteinen er «alltid» rolig. Men etter en tøff dag på sykkelen sprakk omsider fasaden.

PS! Rigoberto Uran vant søndagens etappe til Chambery. Chris Froome beholdt den gule trøya, mens Alberto Contador tapte flere minutter til de andre sammenlagtkanonene.