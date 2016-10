Nedkjølt Edvald: – Ikke bekymret

DOHA (VG) Edvald Boasson Hagen (29) syklet hele VM-tempoen med en kjølevest under drakten i brennende ørkenhete. Det var ikke nok til å berge en god prestasjon.

Han ble til slutt nummer 39 på temporittet i Qatar. Tyske Tony Martin tok gullet, etter å ha vært nesten fire minutter raskere enn Boasson Hagen i den 40 kilometer lange løypa.

– Ikke uventet var det varmt der ute. Jeg hadde håpet på en god gjennomkjøring og sykle litt fortere enn hva jeg gjorde, medgir Boasson Hagen.

Alexander Kristoff har hele tiden vært spilt inn som Norges soleklare kaptein i Qatar-VM. Men Edvald Boasson Hagen har også vist god form den siste tiden. Han kan fort bli en norsk joker kommende søndag.

Kjølevest



I så fall må den intense varmen i Doha takles godt: I dag var det opp mot 37 grader i skyggen midt på dagen. Og mens rytterne slet i «bare» 45–50 minutter i dag, venter syv timer i solen til helgen.

– Gikk det så skeis i dag at du begynner å bli litt skeptisk?

– Nei, ikke for søndagen. Jeg har ikke kjørt så fort på tempoer nå, foruten NM. Men VM er noe annet. Derfor hadde jeg ikke de største forventningene til denne tempoen, selv om jeg håper å kjøre litt raskere, sier Boasson Hagen.

Idet han rullet ut fra startrampen onsdag ettermiddag, så han noe mer «biffet» opp enn tidligere. Forklaringen var en kjølevest festet under drakten. Lagkamerat Vegard Stake Laengen droppet vesten, fordi han mente den ikke var aerodynamisk nok.

Men Boasson Hagen ga den et forsøk, etter å ha testet på trening tidligere.

– Det var greit å kjøre med den, men det ble varmt likevel. Jeg ga det iallfall et forsøk.

– Hvordan taklet du varmen der ute?

– Det er varmt, men man merker det bare ved at kroppen fungerer tregere. Man fungerer ikke så bra som man hadde håpet på. Jeg håper at jeg kjører bedre på søndag, sier nordmannen til VGs journalist i Doha.

Kunstig øy



Boasson Hagen var mest lysten på å prate om dagens temporitt etter målgang. Det «alle» venter på, er likevel fellesstarten søndag.

På spørsmål om hva slags scenario han håper på, svarer 29-åringen:

– Vi får se på været (vinden, journ.anm.). Det er ikke feil å si at jeg håper at jeg er i første vifte, og vi kommer 20 mann til mål. Men scenarioet blir nok et annet når vi skal sykle 100 kilometer inne på The Pearl.

The Pearl er en kunstig øy i Doha, der rytterne trolig vil skjermes fra den verste vinden – i le av høye murbygninger.

Sportssjef i Norges Cykleforbund, Hans Falk, erkjenner at han hadde håpet Boasson Hagen ville ende blant de ti beste på tempoen i dag.

Men overfor VG vil heller ikke Falk si at han er bekymret for søndagens kraftprøve i Doha.

– Edvald hadde nok ambisjoner om å få til en bra tempo, og en topp-ti-plassering burde vært innenfor rekkevidde. Men når han kjente at han ikke hadde dagen, så er det ingen god idé å presse seg. Om han blir 13 eller 35 spiller ingen rolle, sier Falk.

PS! Vegard Stake Laengen ble nummer 23 på tempoen, 2 minutter og 44 sekunder bak Tony Martin.