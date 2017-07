Porte deiset rett inn i en fjellvegg på den siste utforkjøringen

CHAMBERY/OSLO (VG) Sammenlagtfavoritt Richie Porte (32) falt svært stygt på dagens siste utforkjøring og ble liggende urørlig på bakken.

Det var på vei ned Mont du Chat at Porte fikk hjulet på innsiden av en knapp sving i høy hastighet. 32-åringen gikk hodestups over sykkelstyret, deiset inn i Dan Martin i veibanen og begge smalt inn i fjellveggen på motsatt side av veien.

– Salto i 90 kilometer i timen inn i en fjellvegg. Dette var trist. Det er ikke gøy å se på i det hele tatt, sa Dag Otto Lauritzen på TV 2 i det bildene gikk over skjermen.

KRASJET: BMCs Richie Porte. Foto: Peter Dejong , AP

Porte ble liggende urørlig på bakken, mens medisinsk personell var raskt ute med å stabilisere nakken. Ifølge NBC Sports skal Porte ha vært ved bevissthet, melder CyclingNews. TV-bildene viste at 32-åringen ble fraktet bort i en ambulanse.

VG er på plass utenfor lagbussen til BMC sammen med en rekke andre journalister. En pressetalsmann fortalte for et par minutter siden at de ikke vet hvordan det går med Porte.

– Det var helt forferdelig i det Porte var i ferd med å gjøre et strålende etappe, sa ekspertkommentator Johan Kaggestad.

Den niende etappen ble av det svært dramatiske slaget. Først krasjet Froomes hjelperytter og mannen som bar den gule trøya de fire første dagene, Simon Gerrans, ut av rittet.

Også Nairo Quintana, Alberto Contador og Rafal Majka hadde alle problemer med å holde seg på sykkelen og veltet minst én gang.

FRAKTET BORT I AMBULANSE: Etter å ha fått på plass en beskyttende nakkestøtte ble Porte raskt fraktet til sykehus. Foto: Philippe Lopez , AFP

Angrep Froome med sykkeltrøbbel

Dagens siste fjell, Mont du Chat, var heller ikke uten dramatikk.

I 13 prosent stigning med 32 kilometer igjen til mål, hevet sammenlagtleder Chris Froome den ene armen for å indikere at han hadde problemer med sykkelen sin.

Det fortvilte uttrykket på ansiktet til sendte minnene tilbake ett år da samme mann, også da i den gule trøya, måtte løpe opp Mount Ventoux etter å ha fått problemer med sykkelen.

Bakfra angrep Fabio Aru (Astana) umiddelbart. Både Nairo Quintana og Richie Porte fulgte italieneren.

Reprisene viser at Aru må ha sett at Froome hadde problemer med sykkelen. Det er svært kontroversielt å angripe den gule trøya i Tour de France i en slik situasjon.

Episoden fikk flere hundre journalister på pressesenteret i Frankrike til å reise seg og nærmest gni seg i øynene.

Uran vant på målfoto

Men heldigvis for Chris Froome fikk han raskt en ny sykkel og ble tauet opp igjen til Aru av lagkameratene sine. Angrepet fra italieneren viser likevel med all tydelighet at hansken er kastet.

Tydelig var det også at Froome ble mektig forbannet.

Tre kilometer senere måtte Alberto Contador slippe de andre sammenlagtfavorittene. Spanjolen får trolig en svært trøff kamp for å krige seg tilbake i kampen om den gule trøya.

Rigoberto Uran vant til etappen med kun et par centimetere vis-a-vis Warren Barguil. I samme gruppe satt også sammenlagtleder Chris Froome, danske Jakob Fuglesang, Fabio Aru, Romain Bardet.

