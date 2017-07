Pedersen sammenligner Sagan med Zidanes springskalle

Tidligere sykkelproff Dag Erik Pedersen er nådeløs mot Peter Sagan (27) etter gårsdagens vanvittige Tour de France-drama.

Sagans jakt på sin sjette strake grønne trøye i Tour de France fikk en brutal slutt. Etter å ha presset spurtrival Mark Cavendish inn i reklamegjerdet, valgte juryen å kaste verdensmesteren ut av rittet.

– Det var grotesk og veldig brutalt å se på. Det er noen store idrettsutøvere som har gjort tabber i løpet av sin karriere. For eksempel Zinedine Zidane som skallet ned Marco Materazzi i VM-finalen i 2006. Jeg mener at Peter Sagan er helt der oppe etter dette, sier Dag Erik Pedersen til VG.

Alexander Kristoff var tredje først over streken i Vittel, men ble justert opp én plass etter at Sagan ble diskvalifisert. Han fikk ikke med seg hendelsen i spurten, men uttalte til Procycling.no at han syns avgjørelsen om å kaste Sagan ut av rittet var tøff.

ENIG: Dag Erik Pedersen er ikke i tvil om at Sagan fortjente utestengelse. Foto: Mattis Sandblad , VG

– Ja, jeg syns egentlig det. Men den albuen han satte var heller ikke noe som hører hjemme ute ved barrierene, sa han til nettstedet.

– Direkte rødt kort

Cavendish kom i mål blodig og forslått, og sent tirsdag kveld ble det klart at han må bryte årets Tour de France.

Dag Erik Pedersen er enig med juryen. Han mener at spurten var livsfarlig og kvalifiserte til «direkte rødt kort» på fotballspråket.

– Jeg syns det ser ut som Sagan styrer Cavendish inn i gjerdet. Og takk og lov for at det er reklameskilt på gjerdene, at det ikke var som i gamle dager med åpne metallgrinder. Da er det ikke sikkert at Cavendish hadde stått her i dag, fortsetter Pedersen.

Først kom beskjeden om at Sagan var plassert sist i hovedfeltet, men senere kom kontrabeskjeden om at han var kastet ut av hele rittet. Han fikk heller ikke mulighet til å anke avgjørelsen.

VG var på plass utenfor laghotellet til Bora-Hansgrohe, men der dukket kun en pressetalsmann opp og sa at Sagan ikke kom til å uttale seg om diskvalifiseringen.

SLUTTEN PÅ EVENTYRET: I VM-finalen i 2006 stanget franske Zinedine Zidane (til venstre) ned Italias Marco Materazzi i sin aller siste landskamp. Foto: John Macdougall , AFP

Kvålsvoll: – Gal avgjørelse

Avgjørelsen om å kaste ut den regjerende verdensmesteren har blitt det store samtaleemnet i sykkelmiljøet. Tidligere proffsyklist og Thor Hushovds gamle trener, Atle Kvålsvoll, mener utestengelsen er hard.

– Jeg syns det er strengt utifra de bildene jeg så. Jeg syns de virket skyldig i det begge to. En deplassering hadde nok vært riktig, sier han til VG.

Han mimrer tilbake til da Hushovd var med i kampen om etappeseiere og den grønne trøya.

– Thor hadde sine uoverensstemmelser med både Robbie McEwan og Mark Cavendish, men jeg kan ikke huske noe som ligner på dette her altså, sier han.

Mener lagsjefer kan ha påvirket avgjørelsen

Også Eurosports sykkelkommentator Arild Eriksen mente juryens grunnlag var for tynt for å kaste ut en verdensmester.

– Jeg mener det er feil. Når jeg leser juryens begrunnelse står det at de skal følge spesielt med i spurtene. De mener Sagans manøver er gjort med vilje, men utifra de bildene jeg har sett, så er det ingenting som tyder på det, sier Eriksen og legger til:

– Etterpå gjør (Arnaud, journ.anm.) Démare en like hårreisende manøver – uten å få straff. Jeg setter spørsmålstegn ved at to forholdsvis like situasjoner får såpass ulik behandling. Det virker som om Sagan blir straffet mer på grunnlag av utfallet enn selve hendelsen. Det blir helt meningsløst, sier han.

Han spekulerer i om rivaliserende sportsdirektører og lagsjefer kan ha påvirket valget om å kaste Sagan ut av rittet, mens etappevinner i den franske mestertrøya, Démare, gikk fri.

– I fotball så flokker ofte spillerne seg rundt dommeren ved omdiskuterte avgjørelser. Det er ikke utenkelig at det har vært en del lagsjefer rundt juryen for å påvirke avgjørelsen., sier Eriksen.